Премьер Асадов отмечает положительную тенденцию в борьбе с COVID-19, но призывает не расслабляться

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов отмечает положительную тенденцию в борьбе с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) в Азербайджане, но призывает ускорить процесс увеличения койко-мест.

Такое мнение Асадов высказал в ходе видео-совещания в правительстве в субботу, посвященного текущей ситуации в борьбе с COVID-19 в Азербайджане, сообщает пресс-служба кабинета министров.

"Начиная с середины июня в стране увеличились случаи заражения коронавирусной инфекцией и это вызывает серьезное беспокойство у правительства. В результате работы, проделанной после введения в Азербайджане карантинного режима, за последний период наблюдается позитивная тенденция в борьбе с распространением COVID-19. Однако, мы не должны расслабляться. Необходимо ускорить работу по увеличению количества койко-мест и усилению материально- технической базы", - сказал Асадов.

Глава правительства также дал соответствующие поручения для решения проблем, возникающих в борьбе с распространением COVID-19.

Специальный карантинный режим в Азербайджане действует с 24 марта. Начиная с 27 апреля, власти страны приняли три пакета смягчений в Азербайджане из-за коронавируса COVID-19.

Однако, на фоне ухудшении ситуации с коронавирусной инфекцией 18 июня кабмин принял решение продлить специальный карантинный режим до 1 августа. При этом, в Баку, Гяндже, Сумгайыте, Ленкоране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и Абшеронском районе с 00:00 21 июня по 06:00 5 июля вводится жесткий карантинный режим.

В этот 14-тидневный срок население этих городов могут покидать свои квартиры только на основе СМС-разрешений и специальных разрешений. Кроме того, в этот двухнедельный срок в этих городах запрещена деятельность торговых центров и моллов, объекты общепита смогут работать только на вынос, приостанавливается деятельность салонов красоты, парикмахерских, музеев.

В этот период будет работать без ограничений общественный транспорт, парки и бульвары.

По состоянию на 26 июня в Азербайджане общее число зараженных достигло 15,369 тыс. человек, число вылечившихся - 8,364 тыс., скончавшихся - 187. В больницах специального режима находятся 6,818 тыс. человек.

Н.Аббасова