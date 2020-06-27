Турецкая компания может размесить плавучие электростанции напротив Триполи

Турецкая компания Karadeniz Powership, владеющая флотом плавучих электростанций, может направить несколько судов к ливийскому побережью для дополнительного снабжения страны электроэнергией, сообщает общеарабский телеканал "аль-Арабийя".

По данным телеканала, признанное ООН правительство национального согласия Ливии со штаб-квартирой в Триполи ведёт переговоры по этому вопросу с турецкой стороной.

Представители компании не подтвердили турецкой прессе факт ведения переговоров, однако заявили о готовности направить плавучие электростанции к ливийским берегам "этим летом" и обеспечить дополнительно выработку 1 тыс. Мвт в течение 8 часов ежесуточно.

Менеджеры Karadeniz Powership также отметили, что у компании в "порту (турецком-ИФ) стоит имущество на 1 млрд долларов". Как сообщает "аль-Арабийя", они, очевидно имели в виду шесть плавучих электростанций различной мощности, базирующихся в одной из морских гаваней на северо-западе Турции.

"Аль-Арабийя" отмечает, что возможные переговоры ведутся на фоне постоянного отключения электроэнергии в столице. Это заставило жителей в последние дни выйти на улицы в знак протеста против непрекращающихся блэкаутов.

Karadeniz Powership на своём сайте сообщает, что флот компании вырабатывает электричество и подаёт его в самые отдаленные уголки планеты, он "освещает жизнь миллионам людей по всей планете - от Ганы до Ливана, от Мозамбика до Ирака и Индонезии".

На сегодняшний день в мире насчитывается почти 80 плавучих электростанций. Самой большой из них считается Karadeniz Powership Orhan Ali Khan производительностью 740 Мвт. Почти столько производит угольная теплоэлектростанция, которая в 200 раз больше по размерам, отмечает турецкая компания.