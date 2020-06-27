В Азербайджане удвоят штрафы за неиспользование медицинских масок в общественных местах

В Азербайджане предлагается удвоить размер штрафов за неиспользование медицинских масок в период карантина, сообщают местные СМИ.

По данным изданий, такое предложение нашло отражение в изменениях в Кодекс об административных правонарушениях, представленных на рассмотрение парламенту на пленарном заседании 29 июня.

Согласно изменениям, за неиспользование масок в надлежащих местах физические лица будут оштрафованы на 100 манатов ($58,8 по текущему курсу), должностные лица - на 200 манатов, а юридические лица - на 400 манатов.

За повторное нарушение с физических лиц будет взиматься штраф в размере 200 манатов ($117.6), должностных лиц - 400 манатов, юридических лиц - 800 манатов.

Согласно действующему законодательству, за неиспользование масок в надлежащих местах в отношении физических лиц применяются штрафы в размере 50 манатов ($29,4 по текущему курсу), должностные лица - 100 манатов, а юридические лица - 200 манатов.

За повторное нарушение с физических лиц предусмотрен штраф в размере 100 манатов ($58,8), должностных лиц - 200 манатов, юридических лиц - 400 манатов.

Как сообщалось ранее, кабинет министров Азербайджана 29 мая утвердил перечень общественных мест, где ношение медицинских масок носит обязательный характер.

Согласно постановлению, в общественных местах население должно придерживаться социального дистанцирования (1,5-2 метра).

При этом ношение масок и респираторов является обязательным в следующих условиях: в транспорте для междугородних (межрайонных) и внутригородских (внутрирайонных) пассажирских перевозок (автобус, такси, метро, железная дорога); на рынках, закрытых предприятиях общественного питания, торговли и обслуживания (за исключением случаев, когда необходимо снять средства индивидуальной защиты органов дыхания в зависимости от типа услуг, предоставляемых в этих учреждениях); на участках, предназначенных для приема граждан и обслуживания граждан в зданиях государственных органов (учреждений).

Кроме этого, обязательным является ношение медицинских масок и респираторов в зданиях, принадлежащих физическим и юридическим лицам, используемых для обслуживания клиентов; в открытых офисах и производственных площадках; в закрытых помещениях, местах для моления, научных и медицинских учреждениях, социальных, культурных и других подобных закрытых помещениях, которые считаются памятниками истории и культуры; в очереди перед остановками общественного транспорта, билетными кассами, банкоматами и платежными терминалами, объектами торговли; в других случаях, когда невозможно поддерживать социальную дистанцию между людьми в общественных местах под открытым небом, где они собираются и между ними возникает тесный контакт.

Специальный карантинный режим в Азербайджане действует с 24 марта. Начиная с 27 апреля, власти страны приняли три пакета смягчений в Азербайджане из-за коронавируса COVID-19.

Однако, на фоне ухудшении ситуации с коронавирусной инфекцией 18 июня кабмин принял решение продлить специальный карантинный режим до 1 августа. При этом, в Баку, Гяндже, Сумгайыте, Ленкоране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и Абшеронском районе с 00:00 21 июня по 06:00 5 июля вводится жесткий карантинный режим.

Н.Аббасова