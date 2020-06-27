В Азербайджане за сутки выявлен 521 новый случай COVID-19, 6 человек скончались

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 521 человека, сообщает оперативный штаб.
"В тоже время выздоровели 355 человек", - подчеркивает штаб.
Оперштаб сообщает, что скончались 6 человек, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.
Таким образом, общее число зараженных достигло 15,89 тыс. человек, число вылечившихся - 8,719 тыс., скончавшихся - 193.
"В настоящее время в больницах специального режима находятся 6,978 тыс. человек", - подчеркивает штаб.
За прошедшие сутки в стране было проведено 5,646 тыс. тестов на коронавирус, всего проведено 461,861 тыс. тестов.
Н.Аббасова
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