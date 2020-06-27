В Азербайджане за сутки выявлен 521 новый случай COVID-19, 6 человек скончались

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 521 человека, сообщает оперативный штаб.

"В тоже время выздоровели 355 человек", - подчеркивает штаб.

Оперштаб сообщает, что скончались 6 человек, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.

Таким образом, общее число зараженных достигло 15,89 тыс. человек, число вылечившихся - 8,719 тыс., скончавшихся - 193.

"В настоящее время в больницах специального режима находятся 6,978 тыс. человек", - подчеркивает штаб.

За прошедшие сутки в стране было проведено 5,646 тыс. тестов на коронавирус, всего проведено 461,861 тыс. тестов.

Н.Аббасова