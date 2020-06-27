Парламент Киргизии вместе с офисом президента закрыли на дезинфекцию после выявления коронавируса у сотрудников

Здание парламента Киргизии, где также расположен офис президента страны, закрыли на дезинфекцию на два дня после выявленных случаев заражения COVID-19 среди сотрудников аппарата президента.

"Здание парламента закрыто на субботу и воскресенье, проводится дезинфекция", - сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе президента Киргизии.

Общее количество заболевших сотрудников аппарата президента Киргизии на 27 июня составило 17 человек.

"Все они находятся на изоляции в домашних условиях, получают медицинские консультации и продолжают работать в удаленном режиме. Протекание болезни у всех проходит по-разному, состояние оценивается как удовлетворительное", - уточнили в пресс-службе.

В минувший четверг анализ на коронавирус у президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова после его возвращения в Бишкек из Москвы показал отрицательный результат. Жээнбеков в минувшую среду воздержался от посещения парада в Москве, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, после положительного теста на коронавирус у членов киргизской делегации.

В пятницу пресс-служба президента сообщала о заражении COVID-19 восьми сотрудников аппарата. "В связи с выявлением случаев заражения коронавирусной инфекцией в составе киргизской делегации, участвовавшей в праздничных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, все сотрудники аппарата президента сдали анализы на наличие вируса. У восьми сотрудников подтвердилось наличие COVID-19", - говорилось в сообщении пресс-службы.

Ранее в субботу в пресс-службе главы государства сообщили, что еще у девяти сотрудников аппарата президента Киргизии, в том числе у руководителя аппарата Досалы Эсеналиева, подтвердился коронавирус.

По последним данным, в Киргизии зафиксировано 4 тыс. 513 случаев заражения коронавирусом, 2 тыс. 212 пациента вылечились, 46 человек скончались от инфекции.