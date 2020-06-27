Тунис объявил о возобновлении туристического сезона

Тунис, один из популярных центров туризма для Европы, объявил о возобновлении туристического сезона, открыв свои сухопутные, морские и воздушные границы, сообщила в субботу арабская служба телеканала Sky News со ссылкой на министерство туризма страны.
Это произошло спустя три месяца после их закрытия для недопущения пандемии COVID-19.
Международный аэропорт Тунис-Карфаген в городе Тунис начал свою деятельность, воздушное сообщение установлено с несколькими европейскими столицами, включая Париж, Рим и Женеву, сообщает Sky News.
Министр туризма страны Мухаммед Али Туми подтвердил, что Всемирная туристская организация официально включила Тунис в список безопасных районов для туристических поездок на основе подготовленного страной протокола по обеспечению санитарных норм для работников и туристов.
В стране выявлено лишь 1064 случая заразившихся коронавирусом и зарегистрировано 50 смертей от COVID-19. Тунис - первая арабская страна, объявившая о нулевом приросте новых случаев заболевания в ряде регионов.
Всемирная туристская организация - специализированное межправительственное учреждение системы ООН, объединяющее 158 стран-участниц, занимается развитием устойчивого и общедоступного туризма. Считается ведущей международной организацией в сфере туризма.
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