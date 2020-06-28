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Транспорт и связь 28.06.2020 12:50

Три китайские авиакомпании получили первые самолеты производства КНР

Китайская корпорация коммерческой авиации (COMAC) поставила авиакомпаниям Air China, China Eastern Airlines и China Southern Airlines первые три самолета отечественного производства ARJ21, которые начинают эксплуатироваться на регулярной основе, сообщили местные СМИ.

ARJ21 - 90-местный среднемагистральный лайнер. Указанные авиакомпании в течение текущего года должны получить по три таких самолета.

В разработке у COMAC еще два пассажирских самолета: узкофюзеляжный C919, который в настоящее время проходит летные испытания, и широкофюзеляжный самолет CR929, разрабатываемый совместно с Россией.

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Тэги: КИТАЙ, CАМОЛЕТ, АВИАКОМПАНИИ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]