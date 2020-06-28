Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9125 RUR   0.0244 GBR   2.1107 TRY   0.248

Цена на нефть

24.06   $/bbl WTI 38.72 0.71 Brent 41.05 0.74

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 28.06.2020 13:27

Принстонский университет убрал имя президента Вильсона из названия факультета

Имя 28-го президента США Вудро Вильсона исключено из названий факультета и колледжа Принстонского университета из-за расистских взглядов политика и поддержки им политики сегрегации, соответствующее решение было принято на собрании попечительского совета Принстона 26 июня, сообщается в заявлении на сайте университета.

"Мы пошли на этот экстраординарный шаг, потому что считаем, что расистские взгляды и политика Вильсона делают его имя неподходящим для школы, чьи ученые, студенты и выпускники должны быть твердо привержены борьбе с проблемой расизма во всех его формах", - сказано в заявлении.

Именем Вильсона были названы факультет общественных и международных отношений и колледж с комплексом жилых зданий Принстонского университета. Совет отмечает, что признает заслуги 28-го президента США перед универистетом, однако считает, что расистские взгляды Вильсона не позволяют ему быть образцом для подражания для студентов, тем более изучающих общественные и международные отношения.

Впервые вопрос об исключении имени Вильсона был поставлен студентами-активистами в ноябре 2015 года, но тогда название решили не менять. Позиция университета изменилась после начала протестов в США, вызванных гибелью при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда.

Томас Вудро Вильсон (1856-1924) - 28-й президент США, занимал этот пост в 1913-1921 гг. В 1919 году стал лауреатом Нобелевской премии мира за миротворческие усилия в Первой мировой войне, был одним из инициаторов создания Лиги Наций.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, УНИВЕРСИТЕТ, ФАКУЛЬТЕТ, НАЗВАНИЕ


Похожие новости


Керри будет преподавать в Йельском университете, который закончил в 1966 г 94-летний мужчина станет старейшим в истории выпускником американского Университета Западной Вирджинии Хоккейную клюшку приняли за винтовку в университете в США В Техасском университете расследуют пропажу коллекции из около 100 образцов человеческого мозга США возложили ответственность за обстрел сирийского университета на власти страны Власти США задержали двух подозреваемых в стрельбе в кампусе университета Южной Калифорнии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]