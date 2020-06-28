В Казахстане от коронавируса умерли еще семь человек, общее число жертв COVID-19 в стране достигло 173

Еще семь человек в Казахстане скончались от коронавируса COVID-19, общее число летальных исходов после начала пандемии в стране достигло 173 человек, сообщила в воскресенье республиканская межведомственная комиссия по нераспространению коронавирусной инфекции.
По данным ведомства, в Алматинской области скончался мужчина 1942 года рождения, в Карагандинской области умерли три человека - мужчины 1970, 1957 и 1940 годов рождения, в Шымкенте скончался мужчина 1972 года рождения, в Актюбинской области жертвами коронавируса стали еще два человека - мужчины 1960 и 1950 годов рождения.
"Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении комиссии.
По последним данным, в Казахстане число заболевших COVID-19 достигло 20 тыс. 780, выздоровели 12 тыс. 738 человек.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберного оружия - Минобороны
Amnesty International требует освободить арестованных в Белоруссии блогеров и активистов
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберного оружия - Минобороны
Три китайские авиакомпании получили первые самолеты производства КНР
Всемирный банк выделил дополнительные $50 млн для реабилитации Нурекской ГЭС в Таджикистане
В Азербайджане за сутки выявлено 534 новых случая COVID-19, пять человек скончались
Китайская CNBG сообщила об успешном тестировании на людях уже второй ее вакцины от коронавируса
Доступ к вакцинам от коронавируса должен быть всеобщим - глава Еврокомиссии
Президент Алиев выделил 5 млн манатов на проектирование и строительство центра ASAN Xidmet в Гяндже
Президент Алиев посещает Гянджу
ИВ Агдамского района направит около 550 тыс. манатов для работ по благоустройству
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Председатель Ассоциации женщин-предпринимателей Азербайджана удостоена престижных наград в братской стране
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению пластика для изготовления платежных карт
Caspian European Club провел онлайн «B2G» форум с участием Вюсала Гусейнова
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог