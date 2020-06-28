В Казахстане от коронавируса умерли еще семь человек, общее число жертв COVID-19 в стране достигло 173

Еще семь человек в Казахстане скончались от коронавируса COVID-19, общее число летальных исходов после начала пандемии в стране достигло 173 человек, сообщила в воскресенье республиканская межведомственная комиссия по нераспространению коронавирусной инфекции.

По данным ведомства, в Алматинской области скончался мужчина 1942 года рождения, в Карагандинской области умерли три человека - мужчины 1970, 1957 и 1940 годов рождения, в Шымкенте скончался мужчина 1972 года рождения, в Актюбинской области жертвами коронавируса стали еще два человека - мужчины 1960 и 1950 годов рождения.

"Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении комиссии.

По последним данным, в Казахстане число заболевших COVID-19 достигло 20 тыс. 780, выздоровели 12 тыс. 738 человек.