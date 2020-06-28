За сутки в РФ зарегистрировано почти 6,8 тыс. новых случаев коронавируса - оперштаб

Почти 6,8 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 выявлено в России за сутки, сообщает в воскресенье оперативный штаб.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 6791 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 2198 (32,4%) без клинических проявлений. Распределение по субъектам: Москва - 717", - говорится в сообщении оперштаба в воскресенье.
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 634 тыс. 437 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Количество новых случаев по России продолжает снижаться: в субботу и пятницу их было около 6,8 тыс., в четверг и среду - 7,1 тыс., во вторник - 7,4 тыс., в понедельник - 7,6 тыс.
За последние сутки подтверждено 104 летальных случая, из них 24 - в Москве. За весь период по России умерло 9 тыс. 73 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5 тыс. 735 человек, из них в Москве - 1 тыс. 52. За весь период выписано по выздоровлению по России - 399 тыс. 87.
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