Пытавшимся свалить в Вашингтоне статую президента Джексона предъявлены обвинения в вандализме

Четырем участникам демонстраций в США, пытавшимся свалить с постамента статую президента Эндрю Джексона, предъявили обвинения в попытке уничтожения федеральной собственности, сообщают в воскресенье западные СМИ.
"Эти обвинения должны послужить предостережением для тех, кто решил надругаться над статуями и монументами, которые украшают столицу нашей (США - ИФ) страны: вашему буйному поведению и преступлениям спуску не будет", - цитируют СМИ слова и.о. прокурора округа Колумбия Майкла Шервина.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что акты вандализма во время протестов в Вашингтоне не останутся безнаказанными, а нарушители правопорядка получат длительные тюремные сроки.
СМИ напоминают, что вечером в минувший понедельник группа протестующих попытались опрокинуть установленную на площади Лафайет в Вашингтоне статую Джексона, который управлял США с 1829 по 1837 годы и владел рабами.
Позднее записи с камер наблюдения позволили опознать четырех активистов в возрасте от 20 до 47 лет. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Одного из них арестовали еще в пятницу, трое других пока остаются на свободе.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберного оружия - Минобороны
Amnesty International требует освободить арестованных в Белоруссии блогеров и активистов
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберного оружия - Минобороны
Три китайские авиакомпании получили первые самолеты производства КНР
Всемирный банк выделил дополнительные $50 млн для реабилитации Нурекской ГЭС в Таджикистане
В Азербайджане за сутки выявлено 534 новых случая COVID-19, пять человек скончались
Китайская CNBG сообщила об успешном тестировании на людях уже второй ее вакцины от коронавируса
Доступ к вакцинам от коронавируса должен быть всеобщим - глава Еврокомиссии
Президент Алиев выделил 5 млн манатов на проектирование и строительство центра ASAN Xidmet в Гяндже
Президент Алиев посещает Гянджу
ИВ Агдамского района направит около 550 тыс. манатов для работ по благоустройству
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Председатель Ассоциации женщин-предпринимателей Азербайджана удостоена престижных наград в братской стране
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению пластика для изготовления платежных карт
Caspian European Club провел онлайн «B2G» форум с участием Вюсала Гусейнова
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог