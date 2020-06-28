Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9125 RUR   0.0244 GBR   2.1107 TRY   0.248

Цена на нефть

24.06   $/bbl WTI 38.72 0.71 Brent 41.05 0.74

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 28.06.2020 15:50

Пытавшимся свалить в Вашингтоне статую президента Джексона предъявлены обвинения в вандализме

Четырем участникам демонстраций в США, пытавшимся свалить с постамента статую президента Эндрю Джексона, предъявили обвинения в попытке уничтожения федеральной собственности, сообщают в воскресенье западные СМИ.

"Эти обвинения должны послужить предостережением для тех, кто решил надругаться над статуями и монументами, которые украшают столицу нашей (США - ИФ) страны: вашему буйному поведению и преступлениям спуску не будет", - цитируют СМИ слова и.о. прокурора округа Колумбия Майкла Шервина.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что акты вандализма во время протестов в Вашингтоне не останутся безнаказанными, а нарушители правопорядка получат длительные тюремные сроки.

СМИ напоминают, что вечером в минувший понедельник группа протестующих попытались опрокинуть установленную на площади Лафайет в Вашингтоне статую Джексона, который управлял США с 1829 по 1837 годы и владел рабами.

Позднее записи с камер наблюдения позволили опознать четырех активистов в возрасте от 20 до 47 лет. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Одного из них арестовали еще в пятницу, трое других пока остаются на свободе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, АКТИВИСТЫ, СТАТУЯ, ОБВИНЕНИЯ


Похожие новости


США озабочены судьбой активистов "Евромайдана" - госдеп

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]