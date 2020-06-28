Россия справится с коронавирусом с минимальными потерями - Путин

Президент РФ Владимир Путин уверен, что Россия справится с последствиями пандемии коронавируса "достойно и с минимальными потерями".
"Я думаю, что Россия все переживет, все переможет и выстоит, вопрос только, какой ценой", - сказал президент в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК), фрагменты которой опубликованы на сайте Вести.ру.
По словам главы государства, "то, что сделано нами за последние годы, дает возможность надеяться на то, что мы окончательно выйдем из этой ситуации достойно и с минимальными потерями".
Путин подчеркнул, что средства на поддержку экономики и выплаты гражданам сегодня выделяются из резервов бюджета.
Он напомнил, что в начале нулевых в России был "хронический дефицит" бюджета, люди не получали зарплаты по несколько месяцев.
По его словам, за прошедшее время резервы страны "выросли в 50 раз". Еще многое предстоит сделать для диверсификации экономики, однако если сравнивать с 1990-ми годами, сегодня Россия - это "другая страна", сказал Путин.
"Да, нам еще очень много надо сделать для диверсификации экономики, но она происходит, она реально все-таки происходит", - добавил глава государства.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберного оружия - Минобороны
Amnesty International требует освободить арестованных в Белоруссии блогеров и активистов
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберного оружия - Минобороны
Три китайские авиакомпании получили первые самолеты производства КНР
Всемирный банк выделил дополнительные $50 млн для реабилитации Нурекской ГЭС в Таджикистане
В Азербайджане за сутки выявлено 534 новых случая COVID-19, пять человек скончались
Китайская CNBG сообщила об успешном тестировании на людях уже второй ее вакцины от коронавируса
Доступ к вакцинам от коронавируса должен быть всеобщим - глава Еврокомиссии
Президент Алиев выделил 5 млн манатов на проектирование и строительство центра ASAN Xidmet в Гяндже
Президент Алиев посещает Гянджу
ИВ Агдамского района направит около 550 тыс. манатов для работ по благоустройству
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Председатель Ассоциации женщин-предпринимателей Азербайджана удостоена престижных наград в братской стране
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению пластика для изготовления платежных карт
Caspian European Club провел онлайн «B2G» форум с участием Вюсала Гусейнова
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог