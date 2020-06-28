Россия справится с коронавирусом с минимальными потерями - Путин

Президент РФ Владимир Путин уверен, что Россия справится с последствиями пандемии коронавируса "достойно и с минимальными потерями".

"Я думаю, что Россия все переживет, все переможет и выстоит, вопрос только, какой ценой", - сказал президент в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК), фрагменты которой опубликованы на сайте Вести.ру.

По словам главы государства, "то, что сделано нами за последние годы, дает возможность надеяться на то, что мы окончательно выйдем из этой ситуации достойно и с минимальными потерями".

Путин подчеркнул, что средства на поддержку экономики и выплаты гражданам сегодня выделяются из резервов бюджета.

Он напомнил, что в начале нулевых в России был "хронический дефицит" бюджета, люди не получали зарплаты по несколько месяцев.

По его словам, за прошедшее время резервы страны "выросли в 50 раз". Еще многое предстоит сделать для диверсификации экономики, однако если сравнивать с 1990-ми годами, сегодня Россия - это "другая страна", сказал Путин.

"Да, нам еще очень много надо сделать для диверсификации экономики, но она происходит, она реально все-таки происходит", - добавил глава государства.