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Регион 28.06.2020 12:48

Россия справится с коронавирусом с минимальными потерями - Путин

Президент РФ Владимир Путин уверен, что Россия справится с последствиями пандемии коронавируса "достойно и с минимальными потерями".

"Я думаю, что Россия все переживет, все переможет и выстоит, вопрос только, какой ценой", - сказал президент в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК), фрагменты которой опубликованы на сайте Вести.ру.

По словам главы государства, "то, что сделано нами за последние годы, дает возможность надеяться на то, что мы окончательно выйдем из этой ситуации достойно и с минимальными потерями".

Путин подчеркнул, что средства на поддержку экономики и выплаты гражданам сегодня выделяются из резервов бюджета.

Он напомнил, что в начале нулевых в России был "хронический дефицит" бюджета, люди не получали зарплаты по несколько месяцев.

По его словам, за прошедшее время резервы страны "выросли в 50 раз". Еще многое предстоит сделать для диверсификации экономики, однако если сравнивать с 1990-ми годами, сегодня Россия - это "другая страна", сказал Путин.

"Да, нам еще очень много надо сделать для диверсификации экономики, но она происходит, она реально все-таки происходит", - добавил глава государства.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КОРОНАВИРУС, ПАНДЕМИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]