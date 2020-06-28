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Регион 28.06.2020 13:10

Российские власти рассчитывают, что в нынешних условиях инфляция в РФ сохранится на уровне 4% - президент

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что инфляция по итогам 2002 года будет на уровне 4%, в соответствии с ориентиром.

"Сейчас у нас по году было 3%. Даже в условиях сегодняшнего дня мы ставим себе ориентир 4%, и, скорее всего, где-то около 4% и будет", - сказал Путин в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Путин напомнил, что в 90-е годы инфляция в России составляла около 2600%. "Даже в 98-м году, когда появились первые признаки роста ВВП, инфляция все равно была 11%", - сказал президент РФ.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ИНФЛЯЦИЯ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]