Российские власти рассчитывают, что в нынешних условиях инфляция в РФ сохранится на уровне 4% - президент

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что инфляция по итогам 2002 года будет на уровне 4%, в соответствии с ориентиром.

"Сейчас у нас по году было 3%. Даже в условиях сегодняшнего дня мы ставим себе ориентир 4%, и, скорее всего, где-то около 4% и будет", - сказал Путин в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Путин напомнил, что в 90-е годы инфляция в России составляла около 2600%. "Даже в 98-м году, когда появились первые признаки роста ВВП, инфляция все равно была 11%", - сказал президент РФ.