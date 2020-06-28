Почти 30% избирателей уже приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию - Памфилова

За три дня в голосовании по поправкам в Конституцию РФ приняли участие почти 31 млн человек, сообщила в воскресенье глава ЦИК Элла Памфилова.

"За три дня проведения голосования на территории РФ, в том числе и на электронном дистанционном голосовании, проголосовали 30,9 млн человек, что составляет 28,5% от числа избирателей, зарегистрированных в РФ", - сказала Памфилова в информационном центре комиссии.

По ее словам, самая высокая явка сейчас в Туве (41,98%) и в Тамбовской области (31,54%). Самая низкая (22,45%) - в Хабаровском крае.

Глава ЦИК рассказала, что 58% проголосовавших граждан сделали это в помещениях для голосования, 39% проголосовали вне помещений, на дому, при выезде и на придомовых территориях. 3% реализовали свое избирательное право электронным дистанционным способом.

Голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, оно будет проходить также в течение шести дней до этой даты. Именно в эти шесть дней можно будет проголосовать в электронной форме.

С инициативой о проведении голосования по поправкам в январе этого года выступил президент РФ в ходе послания Федеральному собранию. После обсуждения поправок рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта верхняя палата парламента приняла постановление и направила его президенту.

Путин подписал указ и назначил датой голосования 22 апреля, однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.

Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.