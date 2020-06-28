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Регион 28.06.2020 14:34

Президент РФ сдает тесты на COVID-19 раз в три дня, результаты отрицательные

Президент России Владимир Путин рассказал, что сдает тесты на коронавирус каждые три дня, COVID-19 не выявлен.

"Регулярно, раз в три-четыре дня", - сказал президент в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК), отвечая на соответствующий вопрос.

Путин утвердительно ответил на вопрос, дают ли они отрицательный результат.

Президент РФ также рассказал, для чего ходил в "красную зону" московской больницы в Коммунарке, где лечатся больные COVID-19.

По его словам, он хотел "посмотреть, убедиться своими глазами, как там все устроено".

"Одно дело - знать по докладам, а другое - прийти и самому посмотреть на месте. Я всегда, в принципе, так поступал, где бы чего ни происходило", - добавил Путин.

Он заметил, что перед посещением больницы проконсультировался со специалистами и выяснил максимально безопасный способ посещения этой зоны.

"Соответствующим образом был экипирован. Правда, эта экипировка не помешала главному врачу этой больницы заболеть. Такое бывает, такой риск я имел в виду, что это возможно. Но тогда и Мишустин еще не болел, поэтому свобода поведения в высшем эшелоне у меня была", - продолжил президент.

При этом он подчеркнул, что считает этот риск оправданным.

Он также утвердительно ответил на вопрос, пытались ли его отговорить от похода в "красную зону".

"Не то что не пытались, все были против", - добавил Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, КОРОНАВИРУС, ТЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]