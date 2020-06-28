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Здравоохранение 28.06.2020 15:10

Китайская CNBG сообщила об успешном тестировании на людях уже второй ее вакцины от коронавируса

Китайская компания China National Biotec Group (CNBG), разрабатывающая сразу две возможных вакцины от коронавируса, заявила об оптимистических результатах тестирования одной из них на людях, сообщают в воскресенье региональные СМИ.

В компании отметили, что по предварительным данным, вакцина, создаваемая пекинским подразделением CNBG, способствовала безопасной выработке антител от коронавируса у всех 1 тыс. 120 здоровых испытуемых, кому ввели препарат.

Между тем, напоминают СМИ, ранее в июне в CNBG отчитались, что еще одна из ее вакцин, тестируемых подразделением CNBG в Ухани, согласно предварительной информации, вызвала безопасную выработку антител на высоком уровне у участников испытаний.

В CNBG, связанной с китайской государственной корпорацией National Pharmaceutical Group, ранее на этой неделе сообщили о получении разрешения на проведение третьей - финальной - стадии испытания вакцины в ОАЭ. Но в компании не уточнили, какая именно вакцина будет испытываться в ОАЭ.

СМИ отмечают, что Китай, где одобрена разработка сразу восьми прототипов вакцин от коронавируса, пока что лидирует в мире в этой сфере.

Однако пока ни одна из разрабатываемых в мире вакцин не доведена до третьей стадии: для этой фазы испытаний требуются тысячи участников, а исследование должно вестись в стране, где вирус широко распространен, то есть в естественном окружении.

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Тэги: КИТАЙ, ВАКЦИНА, РАЗРАБОТКА, ОПТИМИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]