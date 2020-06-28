Иран переживает сложнейший год из-за внешнего экономического давления и коронавируса - Рухани

Текущий год выдался тяжелейшим для Ирана, что обусловлено пандемией коронавируса и экономическим давлением со стороны противников Тегерана, заявил в воскресенье иранский президент Хасан Рухани.

"Это самый сложный год - из-за экономического нажима врага и пандемии", - сказал он в телевизионном обращении.

"Экономическое давление, которое началось в 2018 году, увеличилось (...) и сейчас это самое мощное давление на нашу дорогую страну", - отметил он.

В то же время Рухани подчеркнул опасность коронавируса. Он заявил, что, начиная со следующего воскресенья, в течение двух последующих недель ношение масок станет обязательным во всех общественных местах.

В Иране ускоряется распространение коронавируса: за минувшие сутки в Иране скончались 144 инфицированных, выявлены 2 тыс. 489 случаев заболевания. Таким образом, общее количество летальных исходов выросло до 10 тыс. 508, а число случаев коронавируса - до 222 тыс. 669.

Иран с апреля отменяет режим изоляции, введенный из-за коронавируса. В начале июня Рухани заявлял, что Иран, несмотря на новые случаи болезни, не имеет возможности снова вводить такой режим по экономическим причинам.

В 2018 году американский президент Дональд Трамп вывел США из международного ядерного соглашения с Ираном и возобновил санкции против этой страны. С тех пор США проводят в отношении Ирана политику максимального давления, постоянно вводя санкции против иранских организаций и физлиц, при этом в Вашингтоне настаивают на заключении нового соглашения с Тегераном.