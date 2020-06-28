В Азербайджане за сутки выявлено 534 новых случая COVID-19, пять человек скончались

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 534 человек, сообщает оперативный штаб.

"В тоже время выздоровели 307 человек", - подчеркивает штаб.

Оперштаб сообщает, что скончались 5 человек, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.

Таким образом, общее число зараженных достигло 16,424 тыс. человек, число вылечившихся - 9,026 тыс., скончавшихся - 198.

"В настоящее время в больницах специального режима находятся 7,2 тыс. человек", - подчеркивает штаб.

За прошедшие сутки в стране было проведено 7,106 тыс. тестов на коронавирус, всего проведено 468,967 тыс. тестов.

Н.Аббасова