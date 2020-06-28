Болтон: Трампа беспокоит не безопасность США, а собственный имидж

Президента США Дональда Трампа в первую очередь интересует не безопасность страны, а как он выглядит в глазах общественности, считает экс-советник главы государства по нацбезопасности Джон Болтон.

Ранее в воскресенье Трамп написал в твиттере, что никто не говорили ни ему, ни вице-президенту США Майку Пенсу о нападениях на американских солдат в Афганистане, за которыми могла бы стоять Россия.

"Факт, что президент чувствует себя обязанным сделать твит об этой новости, демонстрирует, что в главном фокусе его внимания не безопасность наших войск, а тот вопрос, уделял ли он внимание всей этой истории. Так что он говорит: никто мне (Трампу - ИФ) об этом не говорил, не вините меня", - заявил в этой связи Болтон телеканалу CNN.

"Что у президента за реакция? Сказать: это не сфера моей ответственности, никто мне об этом не говорил", - отметил Болтон.

Ранее экс-советник написал мемуары о своей работе в Белом доме, где представил президента в крайне невыгодном свете. Трамп в свою очередь выразил мнение, что Болтон должен быть осужден и приговорен к тюремному заключению за разглашение секретной информации в написанной им книге.

Газета The New York Times ранее опубликовала статью, в которой сообщала со ссылкой на неназванных американских официальных лиц, что российская военная разведка якобы предлагала талибам вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане. По информации издания, это происходило в разгар переговоров о мирном урегулировании афганского конфликта.

Авторы статьи утверждают, что президенту США Дональду Трампу доложили об этих выводах разведки еще в марте 2020 года, однако тот пока не решил, как следует реагировать.

В воскресенье Трамп написал в твиттере, что "никто не предоставлял информацию и не говорил ни мне, ни вице-президенту Пенсу или главе аппарата Марку Медоузу о так называемых атаках на наши войска в Афганистане со стороны русских, как об этом со ссылкой на "анонимные источники" сообщало это фейковое СМИ The New York Times". Президент повторил, что никто в США не был настроен жестче по отношению к России, нежели его администрация.

В посольстве РФ в Вашингтоне в свою очередь заявили, что эта публикация The New York Times, является "фейком", ставящим под угрозу жизни людей.

"Опубликованные The New York Times ничем не подкрепленные и анонимные обвинения, согласно которым Москва якобы стоит за убийствами американских военных в Афганистане уже спровоцировали прямую угрозу жизни сотрудников российских посольств в Вашингтоне и Лондоне", - говорится в сообщении, опубликованном на английском в твиттере посольства РФ в США.

В МИД РФ также называли упомянутые сообщения "информфейком" и "незатейливым вбросом".

"Если говорить о фактах, причём общеизвестных, то в Афганистане давно не является секретом причастность членов американского разведсообщества к наркотрафику, денежным выплатам боевикам за проход транспортных караванов, откатам с контрактов на выполнение различных проектов, оплачиваемых американскими налогоплательщиками. Список их деяний можно при желании продолжить", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.