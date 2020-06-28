В британском Лестере могут ввести карантин из-за обострения ситуации с коронавирусом

Власти Великобритании изучают возможность ввести ограничительные меры в Лестере из-за роста заболеваемости в городе коронавирусом, заявила глава МВД страны Прити Пател.
В свою очередь телеканал Sky news уточняет, что в случае реализации подобных мер речь будет идти о первом в стране случае введения режима изоляции с ограниченном ареалом распространения.
"Да, это верно", - сказала Пател телерадиокорпорации Би-би-си в ответ на вопрос, может ли Лестер подвергнуться ограничительным мерам.
"За последние недели мы видели вспышки (болезни - ИФ) по всей страны, особенно в последние три-четыре недели", - отметила она.
Глава МВД пояснила, что "для локальных вспышек уместно иметь местные решения" касательно мер контроля, социальной дистанции и отслеживания ситуации.
Западные СМИ отмечают, что в июне в Лестере диагностировали не менее 658 случаев коронавируса. Власти связывают рост заболеваемости с работой предприятий пищевой отрасли и с большими группами людьми, собирающимися у торгующих на вынос ресторанов.
В Англии с 4 июля в рамках дальнейшего послабления ограничительных мер должны возобновить работу рестораны, пабы, парикмахерские. Тем не менее, эксперты предупреждают о риске второй волны коронавируса этой зимой.
Согласно данным статистического сайта Worldometer, в Великобритании выявлены более 310 тыс. случаев COVID-19. Скончались более 43,5 тыс. инфицированных.
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