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Дальнее зарубежье 28.06.2020 21:22

В британском Лестере могут ввести карантин из-за обострения ситуации с коронавирусом

Власти Великобритании изучают возможность ввести ограничительные меры в Лестере из-за роста заболеваемости в городе коронавирусом, заявила глава МВД страны Прити Пател.

В свою очередь телеканал Sky news уточняет, что в случае реализации подобных мер речь будет идти о первом в стране случае введения режима изоляции с ограниченном ареалом распространения.

"Да, это верно", - сказала Пател телерадиокорпорации Би-би-си в ответ на вопрос, может ли Лестер подвергнуться ограничительным мерам.

"За последние недели мы видели вспышки (болезни - ИФ) по всей страны, особенно в последние три-четыре недели", - отметила она.

Глава МВД пояснила, что "для локальных вспышек уместно иметь местные решения" касательно мер контроля, социальной дистанции и отслеживания ситуации.

Западные СМИ отмечают, что в июне в Лестере диагностировали не менее 658 случаев коронавируса. Власти связывают рост заболеваемости с работой предприятий пищевой отрасли и с большими группами людьми, собирающимися у торгующих на вынос ресторанов.

В Англии с 4 июля в рамках дальнейшего послабления ограничительных мер должны возобновить работу рестораны, пабы, парикмахерские. Тем не менее, эксперты предупреждают о риске второй волны коронавируса этой зимой.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, в Великобритании выявлены более 310 тыс. случаев COVID-19. Скончались более 43,5 тыс. инфицированных.

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Тэги: ГОРОД, ИЗОЛЯЦИЯ, ВОЗМОЖНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]