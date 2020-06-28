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Дальнее зарубежье 28.06.2020 20:26

В мире должны понять, что объединение усилий в борьбе с общими угрозами чрезвычайно важно - Путин

Пандемия коронавируса показала, что эгоистические подходы в международных отношениях ведут в тупик, осознание этого должно изменить качество связей между странами, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Это подталкивает к тому, что мы все-таки должны понять, что объединение усилий в борьбе с общими угрозами чрезвычайно важно. Наносные вещи, связанные с тем, чтобы любой ценой обеспечить своё доминирование, эти эгоистические подходы к строительству отношений на международной арене ведут в тупик и не дают возможности эффективно функционировать всему международному сообществу", - сказал Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

По мнению президента, это осознание будет накапливаться и когда-то приведёт к качественным изменениям отношений на международной арене.

Он напомнил, что Россия оказывала некоторым европейским странам помощь тогда, когда ее не оказывали даже их ближайшие союзники. "Мы делаем это не из каких-то политических соображений, а потому, что им было тяжело и они нас об этом попросили. Мы не лезли со своими предложениями. Нас попросили - мы ответили", - сказал Путин.

"Как бы ни пытались потом скомпрометировать эти наши благородные действия и порывы, это не удаётся сделать. На бытовом общечеловеческом уровне наша открытая, честная, дружеская позиция в гражданском обществе этих стран понятна. Она не может не учитываться в будущем политическими элитами", - добавил он.

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Тэги: ПУТИН, МИР, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]