В мире должны понять, что объединение усилий в борьбе с общими угрозами чрезвычайно важно - Путин

Пандемия коронавируса показала, что эгоистические подходы в международных отношениях ведут в тупик, осознание этого должно изменить качество связей между странами, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Это подталкивает к тому, что мы все-таки должны понять, что объединение усилий в борьбе с общими угрозами чрезвычайно важно. Наносные вещи, связанные с тем, чтобы любой ценой обеспечить своё доминирование, эти эгоистические подходы к строительству отношений на международной арене ведут в тупик и не дают возможности эффективно функционировать всему международному сообществу", - сказал Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).
По мнению президента, это осознание будет накапливаться и когда-то приведёт к качественным изменениям отношений на международной арене.
Он напомнил, что Россия оказывала некоторым европейским странам помощь тогда, когда ее не оказывали даже их ближайшие союзники. "Мы делаем это не из каких-то политических соображений, а потому, что им было тяжело и они нас об этом попросили. Мы не лезли со своими предложениями. Нас попросили - мы ответили", - сказал Путин.
"Как бы ни пытались потом скомпрометировать эти наши благородные действия и порывы, это не удаётся сделать. На бытовом общечеловеческом уровне наша открытая, честная, дружеская позиция в гражданском обществе этих стран понятна. Она не может не учитываться в будущем политическими элитами", - добавил он.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберного оружия - Минобороны
Amnesty International требует освободить арестованных в Белоруссии блогеров и активистов
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберного оружия - Минобороны
Нацбанк Казахстана переехал из Алматы в столицу Нур-Султан
Три китайские авиакомпании получили первые самолеты производства КНР
Всемирный банк выделил дополнительные $50 млн для реабилитации Нурекской ГЭС в Таджикистане
В Азербайджане за сутки выявлено 534 новых случая COVID-19, пять человек скончались
Китайская CNBG сообщила об успешном тестировании на людях уже второй ее вакцины от коронавируса
Доступ к вакцинам от коронавируса должен быть всеобщим - глава Еврокомиссии
Президент Алиев выделил 5 млн манатов на проектирование и строительство центра ASAN Xidmet в Гяндже
Президент Алиев посещает Гянджу
ИВ Агдамского района направит около 550 тыс. манатов для работ по благоустройству
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Председатель Ассоциации женщин-предпринимателей Азербайджана удостоена престижных наград в братской стране
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению пластика для изготовления платежных карт
Caspian European Club провел онлайн «B2G» форум с участием Вюсала Гусейнова
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог