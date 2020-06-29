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Дальнее зарубежье 29.06.2020 08:52

12 человек погибли, 10 пропали без вести при наводнении в Китае

По меньшей мере 12 человек погибли и 10 пропали без вести после сильных дождей, вызвавших наводнение, сообщают власти провинции Сычуань на юго-западе Китая.

Отмечается, что от обрушившихся на уезд Мяньнин дождей особенно сильно пострадал город Ихай. 7 тыс.705 человек были эвакуированы.

По данным министерства КНР по чрезвычайным ситуациям, с начала июня по всей стране наводнения, вызванные сильными дождями, унесли жизни 78 человек, более 100 тыс. домов были повреждены или разрушены, прямые экономические потери составили 25 млрд юаней ($3,5 млрд).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КИТАЙ, НАВОДНЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]