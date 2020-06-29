Нацбанк Казахстана переехал из Алматы в столицу Нур-Султан

Национальный банк Республики Казахстан передислоцирован из Алматы в Нур-Султан, сообщила пресс-служба регулятора в понедельник.
"В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева №304 от 10 апреля 2020 года передислокация Национального Банка Казахстана осуществлена до 1 июля 2020 года", - говорится в информации.
В Алматы открыто постоянное представительство Нацбанка. Его руководителем назначена заместитель председателя Нацбанка Дина Галиева.
Отмечается, что представительство регулятора продолжит тесное взаимодействие с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка, Ассоциацией финансистов Казахстана, субъектами финансового рынка и международными финансовыми институтами.
Как сообщалось, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О передислокации Национального банка Республики Казахстан из Алматы в Нур-Султан", согласно которому центральный аппарат регулятора должен был переехать в столицу до 1 июля.
Ранее планировалась дислокация Нацбанка в столицу Казахстана до 1 января 2017 года. Однако, как пояснило позже руководство финрегулятора, перевод центрального аппарата Нацбанка из Алматы в столицу был отложен из-за финансовых трудностей.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберного оружия - Минобороны
Amnesty International требует освободить арестованных в Белоруссии блогеров и активистов
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберного оружия - Минобороны
В Азербайджане за сутки выявлено 534 новых случая COVID-19, пять человек скончались
Китайская CNBG сообщила об успешном тестировании на людях уже второй ее вакцины от коронавируса
Доступ к вакцинам от коронавируса должен быть всеобщим - глава Еврокомиссии
Президент Алиев выделил 5 млн манатов на проектирование и строительство центра ASAN Xidmet в Гяндже
Президент Алиев посещает Гянджу
ИВ Агдамского района направит около 550 тыс. манатов для работ по благоустройству
12 человек погибли, 10 пропали без вести при наводнении в Китае
В британском Лестере могут ввести карантин из-за обострения ситуации с коронавирусом
В мире должны понять, что объединение усилий в борьбе с общими угрозами чрезвычайно важно - Путин
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Председатель Ассоциации женщин-предпринимателей Азербайджана удостоена престижных наград в братской стране
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению пластика для изготовления платежных карт
Caspian European Club провел онлайн «B2G» форум с участием Вюсала Гусейнова
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог