Нацбанк Казахстана переехал из Алматы в столицу Нур-Султан

Национальный банк Республики Казахстан передислоцирован из Алматы в Нур-Султан, сообщила пресс-служба регулятора в понедельник.

"В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева №304 от 10 апреля 2020 года передислокация Национального Банка Казахстана осуществлена до 1 июля 2020 года", - говорится в информации.

В Алматы открыто постоянное представительство Нацбанка. Его руководителем назначена заместитель председателя Нацбанка Дина Галиева.

Отмечается, что представительство регулятора продолжит тесное взаимодействие с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка, Ассоциацией финансистов Казахстана, субъектами финансового рынка и международными финансовыми институтами.

Как сообщалось, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О передислокации Национального банка Республики Казахстан из Алматы в Нур-Султан", согласно которому центральный аппарат регулятора должен был переехать в столицу до 1 июля.

Ранее планировалась дислокация Нацбанка в столицу Казахстана до 1 января 2017 года. Однако, как пояснило позже руководство финрегулятора, перевод центрального аппарата Нацбанка из Алматы в столицу был отложен из-за финансовых трудностей.