Большинство жителей Токио против проведения Олимпиады в 2021 году - опрос

Больше половины жителей Токио выступают против проведения Летних Олимпийских игр в 2021 году, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу японских СМИ.
Согласно данным исследования, 51,7% опрошенных выразили надежду на то, что Олимпийские игры в 2021 году не состоятся. Из них 27,7% респондентов выступили за их полную отмену, еще 24% предпочитают, чтобы проведение Олимпиады было перенесено на более поздний срок.
Их тех, кто надеется на проведение Олимпийских игр в следующем году, 31,1%, заявили, что необходимо сократить масштабы мероприятия и провести его без зрителей. Остальные 15,2% выступили за полноценное проведение игр.
Опрос был проведен в период с 26 по 28 июня. В ходе опроса были получены ответы 1030 человек.
В начале июня глава Олимпийского межфедерального комитета Бельгии Пьер-Оливье Бекерс заявил, что Летние Олимпийские игры в Токио, перенесенные ранее из-за коронавируса, будут проходить в 2021 году, но никак иначе.
"Сегодня все уверены, что они начнутся 23 июля 2021 года", - сказал он.
"Мы убеждены в том, что Игры будут проходить в 2021 году, или же проходить не будут", - пояснил он.
Ранее японские СМИ сообщили, что организаторы Олимпийских игр в Токио будут следить за ситуацией с коронавирусом до следующей весны, чтобы принять решение проводить ли игры.
В марте Международный олимпийский комитет и правительство Японии из-за пандемии коронавируса перенесли на год проведение Олимпийских игр, открытие которых первоначально было намечено на 24 июля 2020 года.
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