Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9114 RUR   0.0243 GBR   2.1026 TRY   0.248

Цена на нефть

26.06   $/bbl WTI 38.49 -0.23 Brent 41.02 -0.03

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 29.06.2020 12:43

Большинство жителей Токио против проведения Олимпиады в 2021 году - опрос

Больше половины жителей Токио выступают против проведения Летних Олимпийских игр в 2021 году, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу японских СМИ.

Согласно данным исследования, 51,7% опрошенных выразили надежду на то, что Олимпийские игры в 2021 году не состоятся. Из них 27,7% респондентов выступили за их полную отмену, еще 24% предпочитают, чтобы проведение Олимпиады было перенесено на более поздний срок.

Их тех, кто надеется на проведение Олимпийских игр в следующем году, 31,1%, заявили, что необходимо сократить масштабы мероприятия и провести его без зрителей. Остальные 15,2% выступили за полноценное проведение игр.

Опрос был проведен в период с 26 по 28 июня. В ходе опроса были получены ответы 1030 человек.

В начале июня глава Олимпийского межфедерального комитета Бельгии Пьер-Оливье Бекерс заявил, что Летние Олимпийские игры в Токио, перенесенные ранее из-за коронавируса, будут проходить в 2021 году, но никак иначе.

"Сегодня все уверены, что они начнутся 23 июля 2021 года", - сказал он.

"Мы убеждены в том, что Игры будут проходить в 2021 году, или же проходить не будут", - пояснил он.

Ранее японские СМИ сообщили, что организаторы Олимпийских игр в Токио будут следить за ситуацией с коронавирусом до следующей весны, чтобы принять решение проводить ли игры.

В марте Международный олимпийский комитет и правительство Японии из-за пандемии коронавируса перенесли на год проведение Олимпийских игр, открытие которых первоначально было намечено на 24 июля 2020 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЯПОНИЯ, ОЛИМПИАДА, ОПРОС


Похожие новости


Перенесенная Олимпиада в Японии начнется 23 июля 2021 года Новую дату проведения Олимпиады в Токио могут определить уже на этой неделе Абэ: Токио и МОК согласились перенести Олимпиаду в Японии на 2021 год Глава оргкомитета Олимпиады 2020 в Токио допускает возможность переноса Игр Абэ не исключает возможность переноса Олимпийских игр в Токио Трамп не намерен влиять на решение по летней Олимпиаде в Японии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]