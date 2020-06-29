Повторный тест президента Киргизии на коронавирус дал отрицательный результат

Повторный тест на COVID-19 подтвердил отсутствие коронавирусной инфекции у президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, сообщает в понедельник пресс-служба главы государства.

"Повторные анализы президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова на наличие коронавирусной инфекции показали отрицательный результат. Ранее два теста, которые он сдавал при отбытии из Москвы и по возвращению в Бишкек, также были отрицательными", - сообщили в пресс-службе.

В аппарате президента добавили, что для минимизации контактов Жээнбеков продолжает работу в удаленном режиме в государственной резиденции "Ала-Арча".

"Во вторник, 30 июня, глава государства примет участие во внеочередной сессии парламента Киргизии, где новые члены правительства принесут присягу", - отметили в пресс-службе.

В минувшую субботу здание парламента Киргизии, где также расположен офис президента страны, закрыли на дезинфекцию на два дня после выявленных случаев заражения COVID-19 среди сотрудников аппарата президента.

Общее количество заболевших сотрудников аппарата президента и парламента Киргизии на 27 июня составило 25 человек.

Жээнбеков в минувшую среду воздержался от посещения парада в Москве, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, после положительного теста на коронавирус у членов киргизской делегации.

По последним данным, в Киргизии зафиксировано 5 тыс. 17 случаев заражения коронавирусом, 2 тыс. 294 пациента вылечились, 50 человек скончались от инфекции.