Повторный тест президента Киргизии на коронавирус дал отрицательный результат

Повторный тест на COVID-19 подтвердил отсутствие коронавирусной инфекции у президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, сообщает в понедельник пресс-служба главы государства.
"Повторные анализы президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова на наличие коронавирусной инфекции показали отрицательный результат. Ранее два теста, которые он сдавал при отбытии из Москвы и по возвращению в Бишкек, также были отрицательными", - сообщили в пресс-службе.
В аппарате президента добавили, что для минимизации контактов Жээнбеков продолжает работу в удаленном режиме в государственной резиденции "Ала-Арча".
"Во вторник, 30 июня, глава государства примет участие во внеочередной сессии парламента Киргизии, где новые члены правительства принесут присягу", - отметили в пресс-службе.
В минувшую субботу здание парламента Киргизии, где также расположен офис президента страны, закрыли на дезинфекцию на два дня после выявленных случаев заражения COVID-19 среди сотрудников аппарата президента.
Общее количество заболевших сотрудников аппарата президента и парламента Киргизии на 27 июня составило 25 человек.
Жээнбеков в минувшую среду воздержался от посещения парада в Москве, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, после положительного теста на коронавирус у членов киргизской делегации.
По последним данным, в Киргизии зафиксировано 5 тыс. 17 случаев заражения коронавирусом, 2 тыс. 294 пациента вылечились, 50 человек скончались от инфекции.
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