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СНГ 29.06.2020 13:05

Повторный тест президента Киргизии на коронавирус дал отрицательный результат

Повторный тест на COVID-19 подтвердил отсутствие коронавирусной инфекции у президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, сообщает в понедельник пресс-служба главы государства.

"Повторные анализы президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова на наличие коронавирусной инфекции показали отрицательный результат. Ранее два теста, которые он сдавал при отбытии из Москвы и по возвращению в Бишкек, также были отрицательными", - сообщили в пресс-службе.

В аппарате президента добавили, что для минимизации контактов Жээнбеков продолжает работу в удаленном режиме в государственной резиденции "Ала-Арча".

"Во вторник, 30 июня, глава государства примет участие во внеочередной сессии парламента Киргизии, где новые члены правительства принесут присягу", - отметили в пресс-службе.

В минувшую субботу здание парламента Киргизии, где также расположен офис президента страны, закрыли на дезинфекцию на два дня после выявленных случаев заражения COVID-19 среди сотрудников аппарата президента.

Общее количество заболевших сотрудников аппарата президента и парламента Киргизии на 27 июня составило 25 человек.

Жээнбеков в минувшую среду воздержался от посещения парада в Москве, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, после положительного теста на коронавирус у членов киргизской делегации.

По последним данным, в Киргизии зафиксировано 5 тыс. 17 случаев заражения коронавирусом, 2 тыс. 294 пациента вылечились, 50 человек скончались от инфекции.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КОРОНАВИРУС, ТЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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