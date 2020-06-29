Более миллиарда кибератак совершено за полгода на российские системы госвласти, здравоохранения и науки

Более миллиарда кибератак совершенно на критическую инфраструктуру России с начала 2020 года, сообщил директор департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских.
"С начала этого года зафиксировано более 1 млрд вредоносных информационных воздействий на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации", - сказал Крутских в интервью журналу "Международная жизнь".
По его словам, участились случаи скоординированных целенаправленных компьютерных атак, состоящих из нескольких связанных между собой акций.
"Количество таких атак за эти несколько месяцев уже превысило 12 тысяч. Целями атак становились объекты органов государственной власти, кредитно-финансовой сферы, здравоохранения, оборонной промышленности, науки и образования", - сообщил Крутских.
Он подчеркнул, что наибольшая опасность заключается в том, что инциденты в онлайн-пространстве могут привести к полномасштабному конфликту в офлайн-среде.
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