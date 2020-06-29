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СНГ 29.06.2020 13:19

В Молдавии с 15 июля могут отменить ряд ограничений, введенных из-за коронавируса - Додон

В Молдавии с 15 июля могут отменить обязательный картин для возвращающихся на родину граждан и открыть детские сады из-за снижения уровня заражения COVID-19, сообщил президент республики Игорь Додон.

"У нас сейчас наметилась положительная динамика, уровень заражения коронавирусом снижается. На прошлой неделе было зарегистрировано на 17% меньше случаев, нежели неделей раньше - 2050 случаев по сравнению с 2640 случаев неделей раньше. Снизился и уровень контагиозности (сколько человек может заразить один человек, заболевший коронавирусом) - с 1,19% неделей раньше до 0,94% на прошлой неделе", - сообщил Додон в понедельник после еженедельного совещания с председателем парламента и премьер-министром.

По его словам, если эта тенденция сохранится, то премьер-министр выйдет с инициативой об отмене еще ряда ограничений. В частности, речь идет об отмене обязательного карантина сроком на 14 дней для граждан Молдавии, которые возвращаются на родину.

"Также мы рассмотрим вопрос об открытии детских садиков. Это очень большая проблема, которую мы должны решить. Сначала откроем в сельской местности, а потом - в городах", - сказал президент.

Всего в Молдавии зарегистрировано 16 250 случаев заражения COVID-19, 533 человека скончались. С 15 мая в республике отменен режим чрезвычайного положения и сняты почти все ограничения на экономическую деятельность - открыты рынки, торговые центры, фитнес-залы. С 15 июня возобновилось авиасообщение с некоторыми зарубежными странами, возобновили работу гостиницы, кафе и рестораны. Ограничения сохранились только для работников бюджетной сферы, которые работают в две смены - две недели на рабочем месте, а две недели - удаленно.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]