Силы безопасности Судана арестовали более 120 человек, планировавших стать наемниками в Ливии

Суданские силы безопасности накануне арестовали в регионе Дарфур 122 человек, включая восемь детей, намеревавшихся перебраться в Ливию и сражаться там в качестве наемников, передает в понедельник агентство Associated press (AP).
Представитель военизированных сил Судана бригадный генерал Гамаль Гомаа сообщил, что 72 из арестованных принадлежали к вооруженной группировке, созданной Муса Хилалем - бывшим советником экс-президента Судана Омара Аль-Башира. Хилаль покинул пост еще в 2013 году для создания собственной группировки, попал под санкции ООН за участие в конфликте в Дарфуре, а в ноябре 2017 года был арестован в Судане.
Генерал Гамаль Гомаа сказал, что этим 72 арестованным грозят обвинения в нападении на военный лагерь, антиправительственной деятельности, грабежах и рекрутировании детей для участия в боевых действиях. Он отметил, что остальных арестованных передадут в руки полиции для дальнейшего расследования.
Между тем, он не уточнил, на какую сторону конфликта в Ливии планировали стать арестованные в Дарфуре.
Он добавил, что за февраль в Судане были арестованы свыше 240 человек, которые планировали воевать в Ливии.
AP отмечает, что по данным экспертов ООН, выходцы из Судана сражаются за обе стороны ливийского конфликта.
В Ливии на протяжении длительного времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: признанное ООН и находящееся в Триполи правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый Ливийской национальной армией Халифы Хафтара. В последнее время силы ПНС при военной поддержке Турции активно теснят армию Хафтара на восток страны.
В ПНС утверждают, что ранее контроль над крупнейшим нефтяным месторождением страны "Аш-Шарара" захватили наемники из ЧВК "Вагнер" совместно с суданской группировкой "Джанджавид". Национальная нефтяная корпорация Ливии заявляла, что иностранные бойцы присутствуют на территории месторождения с вечера 25 июня.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберного оружия - Минобороны
Amnesty International требует освободить арестованных в Белоруссии блогеров и активистов
FDIC планирует новую систему оценки банковских рисков вместо изучения ежеквартальных отчетов финкомпаний
BP продает нефтехимический бизнес за $5 млрд компании Ineos
Глава Азербайджанского промышленного банка скончался от COVID-19 — СМИ
Пограничники Азербайджана пресекли контрабанду около 22 кг наркотиков из Ирана
Игры СНГ в Казани состоятся в конце августа - Чернышенко
Парламент Азербайджана одобрил увеличение штрафов за неиспользование медицинских масок в общественных местах
ИВ Астаринского района направит свыше 540 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Алиев выделил 5 млн манатов на проектирование и строительство центра ASAN Xidmet в Гяндже
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Председатель Ассоциации женщин-предпринимателей Азербайджана удостоена престижных наград в братской стране
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению пластика для изготовления платежных карт
Caspian European Club провел онлайн «B2G» форум с участием Вюсала Гусейнова
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог