Силы безопасности Судана арестовали более 120 человек, планировавших стать наемниками в Ливии

Суданские силы безопасности накануне арестовали в регионе Дарфур 122 человек, включая восемь детей, намеревавшихся перебраться в Ливию и сражаться там в качестве наемников, передает в понедельник агентство Associated press (AP).

Представитель военизированных сил Судана бригадный генерал Гамаль Гомаа сообщил, что 72 из арестованных принадлежали к вооруженной группировке, созданной Муса Хилалем - бывшим советником экс-президента Судана Омара Аль-Башира. Хилаль покинул пост еще в 2013 году для создания собственной группировки, попал под санкции ООН за участие в конфликте в Дарфуре, а в ноябре 2017 года был арестован в Судане.

Генерал Гамаль Гомаа сказал, что этим 72 арестованным грозят обвинения в нападении на военный лагерь, антиправительственной деятельности, грабежах и рекрутировании детей для участия в боевых действиях. Он отметил, что остальных арестованных передадут в руки полиции для дальнейшего расследования.

Между тем, он не уточнил, на какую сторону конфликта в Ливии планировали стать арестованные в Дарфуре.

Он добавил, что за февраль в Судане были арестованы свыше 240 человек, которые планировали воевать в Ливии.

AP отмечает, что по данным экспертов ООН, выходцы из Судана сражаются за обе стороны ливийского конфликта.

В Ливии на протяжении длительного времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: признанное ООН и находящееся в Триполи правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый Ливийской национальной армией Халифы Хафтара. В последнее время силы ПНС при военной поддержке Турции активно теснят армию Хафтара на восток страны.

В ПНС утверждают, что ранее контроль над крупнейшим нефтяным месторождением страны "Аш-Шарара" захватили наемники из ЧВК "Вагнер" совместно с суданской группировкой "Джанджавид". Национальная нефтяная корпорация Ливии заявляла, что иностранные бойцы присутствуют на территории месторождения с вечера 25 июня.