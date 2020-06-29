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СНГ 29.06.2020 14:02

Еще 170 случаев COVID-19 зафиксировано в Молдавии

В Молдавии за сутки выявлено 170 новых случаев COVID-19, из больниц было выписано 148 человек, три человека скончались, сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

Всего, по данным министерства, в республике с начала пандемии было зарегистрировано 16 тыс. 250 случаев заражения коронавирусом (в том числе 1 тыс. 209 в Приднестровье), из которых 9 тыс. 229 вылечились, 533 человека скончались.

"В общей сложности, в Молдавии было проведено 96 438 тестов. Под наблюдением остается 25 955 человек. В настоящее время есть 6488 активных случаев. В тяжелом состоянии находятся 479 человек, 31 из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще 1125 человек находятся в состоянии средней степени тяжести", - отмечается в сообщении.

С 15 мая в Молдавии был отменен режим чрезвычайного положения и сняты почти все ограничения на экономическую деятельность - открыты все рынки, торговые центры, фитнес-залы. С 15 июня возобновилось авиасообщение с некоторыми зарубежными странами, возобновили работу гостиницы, кафе и рестораны. Ограничения сохранились только для работников бюджетной сферы, которые работают в две смены - две недели на рабочем месте, а две недели - удаленно.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МОЛДАВИЯ, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]