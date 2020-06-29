Еще 170 случаев COVID-19 зафиксировано в Молдавии

В Молдавии за сутки выявлено 170 новых случаев COVID-19, из больниц было выписано 148 человек, три человека скончались, сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.
Всего, по данным министерства, в республике с начала пандемии было зарегистрировано 16 тыс. 250 случаев заражения коронавирусом (в том числе 1 тыс. 209 в Приднестровье), из которых 9 тыс. 229 вылечились, 533 человека скончались.
"В общей сложности, в Молдавии было проведено 96 438 тестов. Под наблюдением остается 25 955 человек. В настоящее время есть 6488 активных случаев. В тяжелом состоянии находятся 479 человек, 31 из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще 1125 человек находятся в состоянии средней степени тяжести", - отмечается в сообщении.
С 15 мая в Молдавии был отменен режим чрезвычайного положения и сняты почти все ограничения на экономическую деятельность - открыты все рынки, торговые центры, фитнес-залы. С 15 июня возобновилось авиасообщение с некоторыми зарубежными странами, возобновили работу гостиницы, кафе и рестораны. Ограничения сохранились только для работников бюджетной сферы, которые работают в две смены - две недели на рабочем месте, а две недели - удаленно.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберного оружия - Минобороны
Amnesty International требует освободить арестованных в Белоруссии блогеров и активистов
FDIC планирует новую систему оценки банковских рисков вместо изучения ежеквартальных отчетов финкомпаний
BP продает нефтехимический бизнес за $5 млрд компании Ineos
Глава Азербайджанского промышленного банка скончался от COVID-19 — СМИ
Пограничники Азербайджана пресекли контрабанду около 22 кг наркотиков из Ирана
Игры СНГ в Казани состоятся в конце августа - Чернышенко
Парламент Азербайджана одобрил увеличение штрафов за неиспользование медицинских масок в общественных местах
ИВ Астаринского района направит свыше 540 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Алиев выделил 5 млн манатов на проектирование и строительство центра ASAN Xidmet в Гяндже
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Председатель Ассоциации женщин-предпринимателей Азербайджана удостоена престижных наград в братской стране
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению пластика для изготовления платежных карт
Caspian European Club провел онлайн «B2G» форум с участием Вюсала Гусейнова
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог