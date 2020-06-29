ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе привлек 200 млн манатов на 14 дней

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек 200 млн манатов в понедельник на очередном депозитном аукционе для банков, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

"Центробанк 29 июня провел очередной депозитный аукцион, на котором привлек 200 млн манатов, хотя предложение в ходе аукциона составило 545,3 млн манатов. Средневзвешенная ставка в ходе аукциона составила 6,51% (22 июня – 6,51%)", - отметили в банке.

Средства привлечены сроком на 14 дней.

Как сообщалось, ЦБА с июня 2016 года начал проведение депозитных аукционов.

А.Мамедов