37% избирателей уже приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию

Явка избирателей на общероссийское голосование по состоянию на 29 июня составила 37,2%, сообщил зампред Центризбиркома РФ Николай Булаев в информцентре комиссии в понедельник.

"37,2% избирателей проголосовали, это 40 млн 415 тыс. человек", - сказал Булаев.

Голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, оно проходит также в течение шести дней до этой даты. Именно в эти шесть дней можно проголосовать в электронной форме.

С инициативой о проведении голосования по поправкам в январе этого года выступил президент РФ в ходе послания Федеральному собранию. После обсуждения поправок рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта верхняя палата парламента приняла постановление и направила его президенту.

Путин подписал указ и назначил датой голосования 22 апреля, однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.

Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.