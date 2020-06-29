Игры СНГ в Казани состоятся в конце августа - Чернышенко

В конце августа в Казани планируется проведение первых крупных спортивных соревнований - Игр СНГ, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Планируются первые крупные международные соревнования - это Игры СНГ. Мы планируем их провести в конце августа в Казани", - сказал Чернышенко в понедельник на совещании у главы правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.
Он рассказал, что ожидается участие порядка 2,5 тыс. представителей 11 стран.
По словам Чернышенко, "спорт действительно вернулся в нашу жизнь", у спортсменов появилась возможность тренироваться, все базы работают.
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