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Спорт 29.06.2020 13:31

Игры СНГ в Казани состоятся в конце августа - Чернышенко

В конце августа в Казани планируется проведение первых крупных спортивных соревнований - Игр СНГ, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Планируются первые крупные международные соревнования - это Игры СНГ. Мы планируем их провести в конце августа в Казани", - сказал Чернышенко в понедельник на совещании у главы правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Он рассказал, что ожидается участие порядка 2,5 тыс. представителей 11 стран.

По словам Чернышенко, "спорт действительно вернулся в нашу жизнь", у спортсменов появилась возможность тренироваться, все базы работают.

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Тэги: РОССИЯ, СНГ, ИГРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]