Игры СНГ в Казани состоятся в конце августа - Чернышенко

В конце августа в Казани планируется проведение первых крупных спортивных соревнований - Игр СНГ, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Планируются первые крупные международные соревнования - это Игры СНГ. Мы планируем их провести в конце августа в Казани", - сказал Чернышенко в понедельник на совещании у главы правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Он рассказал, что ожидается участие порядка 2,5 тыс. представителей 11 стран.

По словам Чернышенко, "спорт действительно вернулся в нашу жизнь", у спортсменов появилась возможность тренироваться, все базы работают.