Пограничники Азербайджана пресекли контрабанду около 22 кг наркотиков из Ирана

Пограничники Азербайджана за последние дни пресекли три попытки контрабанды из Ирана наркотических средств общим весом около 22 кг, в том числе более 15,3 кг героина, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы страны.

“Сотрудниками погранзаставы "Горадиз" был задержан гражданин Ирана Садри Казим Хамид, 1988 года рождения, при попытке незаконного пересечения границы. В ходе осмотра свертка, принадлежащему контрабандисту были обнаружены наркотические средства общим весом свыше 9 кг: 4,52 кг героина, 1.815 кг сушеной марихуаны, 505 гр опума, 4,9 гр психотропного вещества метадона, 1,103 кг метамфетамина, 8,9 гр "Трамадола", 37,4 гр "Прегабалина", 0,4 грамма "Клобазама”, - отмечается в сообщении.

Согласно информации, по соответствующим статьям УК Азербайджана возбуждено уголовное дело, гражданин Ирана заключен под стражу, и в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по выявлению других членов преступной группы.

Госпогранслужба отмечает, что через два дня сотрудники этой же погранзаставы обнаружили следы нарушения государственной границы. При осмотре места была обнаружена бесхозная сумка. В сумке в трех пакетах в общей сложности было обнаружено и изъято 4,52 кг героина, 495 гр сушеной марихуаны и 2,6 кг метамфетамина.

Согласно данным Госпогранслужбы, на следующий день был зафиксирован еще один случай незаконного пересечения границы, в ходе которого было обнаружено 6,32 кг героина, 540 гр сушеной марихуаны, 210 гр веществ подобных гашишу и психотропное вещество в 51 флаконе, похожее на “Мидракс-тропикамид”.

Х.Насирзаде