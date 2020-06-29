Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9114 RUR   0.0243 GBR   2.1026 TRY   0.248

Цена на нефть

26.06   $/bbl WTI 38.49 -0.23 Brent 41.02 -0.03

Погода в Баку

  ночь день

Происшествия 29.06.2020 13:36

Пограничники Азербайджана пресекли контрабанду около 22 кг наркотиков из Ирана

Пограничники Азербайджана за последние дни пресекли три попытки контрабанды из Ирана наркотических средств общим весом около 22 кг, в том числе более 15,3 кг героина, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы страны.

“Сотрудниками погранзаставы "Горадиз" был задержан гражданин Ирана Садри Казим Хамид, 1988 года рождения, при попытке незаконного пересечения границы. В ходе осмотра свертка, принадлежащему контрабандисту были обнаружены наркотические средства общим весом свыше 9 кг: 4,52 кг героина, 1.815 кг сушеной марихуаны, 505 гр опума, 4,9 гр психотропного вещества метадона, 1,103 кг метамфетамина, 8,9 гр "Трамадола", 37,4 гр "Прегабалина", 0,4 грамма "Клобазама”, - отмечается в сообщении.

Согласно информации, по соответствующим статьям УК Азербайджана возбуждено уголовное дело, гражданин Ирана заключен под стражу, и в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по выявлению других членов преступной группы.

Госпогранслужба отмечает, что через два дня сотрудники этой же погранзаставы обнаружили следы нарушения государственной границы. При осмотре места была обнаружена бесхозная сумка. В сумке в трех пакетах в общей сложности было обнаружено и изъято 4,52 кг героина, 495 гр сушеной марихуаны и 2,6 кг метамфетамина.

Согласно данным Госпогранслужбы, на следующий день был зафиксирован еще один случай незаконного пересечения границы, в ходе которого было обнаружено 6,32 кг героина, 540 гр сушеной марихуаны, 210 гр веществ подобных гашишу и психотропное вещество в 51 флаконе, похожее на “Мидракс-тропикамид”.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГОСПОГРАНСЛУЖБА, НАРКОТИКИ, КОНТРАБАНДА


Похожие новости


Азербайджанские пограничники пресекли попытку ввоза в страну 2,5 кг героина Пограничники Азербайджана предотвратили попытки контрабандного ввоза из Ирана 1,5 кг героина

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]