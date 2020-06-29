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Транспорт и связь 29.06.2020 13:38

Бакметрополитен запустил на линии два состава, полученных от Метровагонмаш

ЗАО «Бакинский метрополитен» в понедельник запустило на линию два поезда по 5 вагонов модели «81-765.Б/766.Б» производства российского ОАО «Метровагонмаш» (входит в группу компаний ЗАО «Трансмашхолдинг», ТМХ).

«В рамках контракта с «Метровагонмаш» из России в Баку были доставлены 4 состава по 5 вагонов 4-го поколения модели «81-765.Б/766.Б каждый. Сегодня на линии Бакинского метро запущены два состава из четырех», - отмечается в информации.

По данным общества, в настоящее время завершаются пуско-наладочные работы на двух оставшихся составах, которые будут введены в эксплуатацию в ближайшие дни.

Контракт на изготовление 60 вагонов метро серии 81-765.4Б/766.4Б в составе 12 поездов метро в пятивагонном исполнении был подписан в октябре 2019 года. Договор рассчитан на производство 20 вагонов ежегодно в период с 2020 по 2022 года.

По данным метрополитена, с учетом данного контракта, общее число вагонов 4-го поколения на балансе Бакметрополитена достигнет 55.

Как сообщалось, срок эксплуатации вагонов модели «81-765.Б/766.Б» составляет 30 лет. Максимальная скорость движения составов - 90 км/ч, мощность двигателя - 170 кВт. Головной вагон имеет 38 сидячих мест, остальные - по 44. В целом головной вагон может перевозить 315 пассажиров, остальные – 329. Применение в вагонах светодиодного освещения снижает расход электроэнергии на 50%, увеличивает срок их эксплуатации на 75%.

По данным Бакметрополитена, по сравнению с подвижным составом предыдущих моделей, новые поезда имеют расширенные дверные проемы, а также обеспечивается сквозной проход через весь состав. Для вагонов Бакинского метро разработана оригинальная цветографическая схема, используется адаптированная к местным условиям информационная система.

В головных вагонах новых поездов предусмотрены места для маломобильных пассажиров и площадки для размещения колясок и велосипедов. Конструкция поезда предусматривает единый сквозной проход через все вагоны, что особенно актуально в период пандемии коронавирусной инфекции. Сквозной проход позволяет свободно перемещаться по вагонам, соблюдая социальную дистанцию между пассажирами.

В вагонах метро серии 81-765.4Б/766.4Б установлены системы кондиционирования и вентиляции с обеззараживанием воздуха. Автоматическая система обеззараживания воздуха с применением УФ-ламп способствует дополнительной защите от распространения вирусных и бактериальных инфекций, в том числе и COVID-19.

Метровагонмаш поставляет подвижной состав в столицу Азербайджана с 1967 года. В настоящее время в Бакинском метрополитене эксплуатируется свыше 300 вагонов метро, изготовленных на МВМ. За 2018-2019гг завод поставил на нужды метро Баку 8 пятивагонных поездов метро серии 81-765.Б/766.Б.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МЕТРО, ВАГОНЫ, ВВОД


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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