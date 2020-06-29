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Финансы 29.06.2020 13:41

Госкомпании Азербайджана должны до 1 августа представить в Минфин прогнозы по эффективности на 2021г

Крупные госкомпании Азербайджана должны до 1 августа 2020 года представить предварительные проекты по эффективности деятельности на 2021 год, говорится в сообщении министерства финансов.

"Компании, доля государства в которых составляет свыше 51%, обязаны, согласно законодательству, предоставить прогнозы по эффективности деятельности на следующий год в секретариат комиссии по рассмотрению и утверждению смет до 1 августа. Функции секретариата выполняет министерство финансов", - отмечается в сообщении.

Согласно постановлению кабмина, крупные госкомпании должны представлять предварительные проекты смет доходов и расходов на очередной (следующий) год до 1 июля. Комиссия обязана рассмотреть и оценить представленные ей проекты, и, если возникает необходимость во внесении каких-либо изменений, возвращает их компаниям до 15 сентября. Сметы должны быть утверждены до 1 ноября.

А. Мамедов

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Тэги: МИНФИН, ГОСКОМПАНИИ, СМЕТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]