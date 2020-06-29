Туристические достопримечательности Сингапура откроются 1 июля

Власти Сингапура объявили о постепенном возобновлении туризма с 1 июля, на первом этапе откроются 13 туристических достопримечательностей, сообщает издание Business Travеller.
"1 июля в Сингапуре откроются для посетителей 13 популярных туристических достопримечательностей, которые прошли сертификацию на соответствие санитарно-гигиеническим нормам. На первом этапе единовременная загрузка большинства достопримечательностей не должна превышать 25%", - пишет портал.
Как отмечает издание, в среду возобновляют работу парк развлечений Universal Studios, музей мадам Тюссо, зоопарк, спортивно-развлекательный комплекс Bounce, популярная оранжерея Flower Dome, парк птиц Джуронг, парк River Safari, музей виртуальной реальности Zero Latency, музей искусствознания, казино на острове Сентоза, аквапарк SEA Aquarium и смотровая площадка Sands SkyPark.
Туроператоры и управляющие компании достопримечательностей предлагают Совету по туризму Сингапура (STB) и другие объекты для расширения списка.
По словам исполнительного директора ведомства Кита Тана, возобновление работы возможно только после получения разрешения от министерства торговли и промышленности страны. "Сертификация - это способ доказать, что поездка в страну безопасна для туристов. Через некоторое время Сингапур сможет принимать иностранных гостей, и мы надеемся, что турбизнес подойдет к этому вопросу со всей ответственностью", - сказал он.
В апреле власти Сингапура на фоне распространения коронавируса приняли решение ввести обязательную сертификацию отелей, достопримечательностей, ресторанов и магазинов на соответствие санитарно-гигиеническим нормам. Для получения знака качества SG Clean необходимо выполнить ряд требований, среди них - проверка температуры и наличия респираторных симптомов у сотрудников, увеличение частоты дезинфекции мест общего пользования, а также появление в штате менеджера SG Clean.
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