Глава Азербайджанского промышленного банка скончался от COVID-19 — СМИ

Председатель правления ОАО "Азербайджанский промышленный банк" (ASB) Доган Тандоган скончался на 48-ом году жизни, сообщают азербайджанские СМИ.

Согласно информации, причиной смерти банкира предположительно стал коронавирус COVID-19.

ОАО «Азербайджанский промышленный банк» создан в 1996 году и является 6-ым банком страны по объему активов. Уставный капитал банка составляет 60 млн манатов.

Тандоган родился в Турции в 1973 году. В 1995 году окончил факультет «Международные отношения» Технического университета Орта Догу, а в 2004 году – факультет «Управление бизнесом» Азербайджанской государственной нефтяной академии. Работал в банковском секторе Турции с 1996 года. В 2013 году стал членом правления, а затем первым заместителем председателя ASB. С 19 декабря 2016 года был председатель правления банка.

А. Мамедов