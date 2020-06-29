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Финансы 29.06.2020 13:49

Глава Азербайджанского промышленного банка скончался от COVID-19 — СМИ

Председатель правления ОАО "Азербайджанский промышленный банк" (ASB) Доган Тандоган скончался на 48-ом году жизни, сообщают азербайджанские СМИ.

Согласно информации, причиной смерти банкира предположительно стал коронавирус COVID-19.

ОАО «Азербайджанский промышленный банк» создан в 1996 году и является 6-ым банком страны по объему активов. Уставный капитал банка составляет 60 млн манатов.

Тандоган родился в Турции в 1973 году. В 1995 году окончил факультет «Международные отношения» Технического университета Орта Догу, а в 2004 году – факультет «Управление бизнесом» Азербайджанской государственной нефтяной академии. Работал в банковском секторе Турции с 1996 года. В 2013 году стал членом правления, а затем первым заместителем председателя ASB. С 19 декабря 2016 года был председатель правления банка.

А. Мамедов

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАНК, ГЛАВА, СМЕРТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]