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СНГ 29.06.2020 14:17

Путин лично примет участие в голосовании по поправкам в Конституцию - Песков

Президент РФ Владимир Путин намерен лично принять участие во всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию.

"Президент будет лично голосовать, когда и как - мы вам сообщим", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, определился ли президент по формату своего участия во всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию.

На вопрос журналистов, будет ли Путин в маске и перчатках на голосовании, пресс-секретарь президента сказал: "Он будет голосовать так, чтобы не подвергать риску свое здоровье и здоровье окружающих".

На очных мероприятиях с участием большого числа людей, которых у президента пока было немного, Путин присутствовал без маски и перчаток.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]