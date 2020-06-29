Путин лично примет участие в голосовании по поправкам в Конституцию - Песков

Президент РФ Владимир Путин намерен лично принять участие во всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию.
"Президент будет лично голосовать, когда и как - мы вам сообщим", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, определился ли президент по формату своего участия во всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию.
На вопрос журналистов, будет ли Путин в маске и перчатках на голосовании, пресс-секретарь президента сказал: "Он будет голосовать так, чтобы не подвергать риску свое здоровье и здоровье окружающих".
На очных мероприятиях с участием большого числа людей, которых у президента пока было немного, Путин присутствовал без маски и перчаток.
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