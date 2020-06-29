Интерес инвесторов к Центральной Азии восстановится не ранее 2021г - ЕБРР

Рост инвестиций в недобывающие отрасли в государствах Центральной Азии возможен при условии, что местные власти будут стимулировать их развитие в условиях "коронакризиса", при этом интерес инвесторов к региону восстановится к середине 2021 года, прогнозирует Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).
"Интерес инвесторов к региону восстановится к середине 2021 года, когда условия спроса более или менее вернутся к докризисному уровню. Если предположить, что цены на нефть и газ остаются низкими, а правительства будут стимулировать развитие недобывающих отраслей, то можно ожидать увеличения объема инвестиций в сельское хозяйство, пищевую промышленность, фармацевтику и другие виды обрабатывающей промышленности", - сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" региональный управляющий директор ЕБРР Андре Куусвек.
По его словам, процесс восстановления будет более медленным в таких секторах, как воздушные перевозки, туризм и гостиничное дело.
Спрос на офисы, коммерческую недвижимость также может долго восстанавливаться из-за общего спада деловой активности и ускоренного внедрения практик удаленной работы, покупок и обучения.
"Эти тенденции, скорее всего, будут стимулировать развитие сектора IT, розничной онлайн-торговли и услуг по доставке, а также цифровых услуг. Образование - это еще одна область, где можно ожидать революционных изменений благодаря ускоренному внедрению технологий", - добавил он.
Куусвек отметил, что нынешний кризис, вызванный пандемией COVID-19, весьма отличается от глобального финансового кризиса 2007-2009 годов и представляет собой серьезную проблему в области здравоохранения, которая непосредственно затрагивает реальный сектор экономики, в первую очередь, обрабатывающую промышленность и сферу услуг.
"Коммерческие банки, хотя и имеют более высокий уровень капитализации и ликвидности, практически прекратили кредитование и, как ожидается, пострадают от ухудшения качества их кредитных портфелей. Банкам в Центральной Азии необходимо будет более эффективно финансировать малые и средние предприятия. ЕБРР готов сыграть свою роль в усилиях по привлечению некоторых международных банков инвестировать в Центральной Азии", - заключил он.
Как сообщалось, ЕБРР прогнозирует падение ВВП Казахстана в 2020 году на 3% и рост на 5,5% в 2021 году. Рост ВВП страны по итогам 2019 года составил 4,5%.
По оценкам банка, в среднем ВВП стран Центральной Азии, на экономику которых негативно повлияло падение цен на товарно-сырьевую продукцию и объема денежных переводов, сократится в 2020 году на 1,2%, однако в 2021 году в регионе ожидается экономической рост на 5,8%.
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