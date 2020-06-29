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СНГ 29.06.2020 19:34

Казахстан намерен привлечь частных инвесторов к ГРР, инвествозможности страны поможет оценить IHS Markit

Казахстан планирует провести ряд презентационных мероприятий в Хьюстоне, Лондоне, Сингапуре и Дубае для привлечения крупных инвесторов в геологоразведку, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев.

"Ситуация с COVID-19 и ее последствия сильно отразились на мировом спросе на сырье. И инвесторы, очевидно, неохотно вкладывают в разведку, либо делают это весьма аккуратно и бережливо. Понимать проблему одно, а суметь ее реализовать - это совсем другое. Поэтому встал вопрос необходимости привлечения консалтинговой компании с мировым именем и возможностями, так как именно сейчас нам нужно суметь показать себя с наилучшей стороны с точки зрения вложения инвестиций", - сказал Мирзагалиев.

"Мы планируем привлечь компанию с мировым именем и внушительной клиентской базой. Мы уже провели первые переговоры с такой компанией - это IHS Markit, базирующаяся в Великобритании и США. Мы договорились о создании совместной рабочей группы, которая в ближайшее время проведет анализ инвестиционных возможностей страны, а также запланированы road-show, которые планируется организовать в четырех точках. Одним из таких мест станет ведущий мировой центр энергетической промышленности - Хьюстон. (. . .), также (. . .) планируется посетить Лондон, Сингапур и Дубай", - сказал министр.

Выездные мероприятия намечены на четвертый квартал 2020 года и первый квартал 2021 года.

По данным министра, общие извлекаемые ресурсы углеводородов в Казахстане оцениваются в 76,4 млрд тонн нефтяного эквивалента, имеется 15 осадочных углеводородных бассейнов, которые необходимо изучить.

Мирзагалиев также сообщил, что Казахстан не планирует сокращать расходы на проведение геологоразведочных работ в условиях кризиса, вызванного пандемией COVID-19. "В такой ситуации, естественно, нужна поддержка во избежание сокращения людей и повсеместной безработицы. В этом плане разрабатываемая государственная программа геологоразведки на 2021-2025 годы должна стать драйвером для отрасли на долгосрочную перспективу. Достижение заложенных в ней показателей - залог экономической безопасности страны в будущем. Плюс ко всему, ее реализация обеспечит людей занятостью и, соответственно, доходом. В этой связи никаких корректировок в программе не предусматривается", - сказал он.

Министр уточнил, что государство планирует вложить в реализацию госпрограммы, рассчитанной на пять лет, 153 млрд тенге (порядка $381 млн по текущему курсу). "На данном этапе сокращение предусмотренных средств на геологическое изучение недр не предполагается", - подчеркнул он.

Кроме того, Мирзагалиев сообщил, что геологоразведка на участке в Каратау Туркестанской области (юг Казахстана), где были обнаружены признаки нефти, начнется в 2021 году. "Что касается конкретно данного участка, то в рамках госпрограммы (геологоразведки на 2021-2025 годы - ИФ) мы предусмотрели геологоразведочные работы в этом районе. Проектно-сметная документация на проведение комплекса геолого-геофизического исследования уже разрабатывается. Работы планируется начать в 2021 году", - сказал он.

"Обнаружение нефтепроявления в Леонтьевской впадине Туркестанской области не случайно, в данном регионе наши геологи выделяют два осадочных нефтегазоносных бассейна - это Шу-Сарысуйский и Сырдарьинский, потенциал которых еще малоизучен, но, по имеющимся данным, весьма значителен. В текущем году уже начались геофизические исследования на Шу-Сарысуйском осадочном бассейне, а в 2022 году начнутся работы по Сырдарьинскому бассейну", - добавил глава ведомтства.

В ноябре Мирзагалиев сообщал, что на участке в Каратау в Туркестанской области казахстанские геологи обнаружили нефтепроявление.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]