Глава Airbus ожидает падения производства на 40% в 2020-21 гг

Глава европейского аэрокосмического концерна Airbus SE Гийом Фори заявил, что производство, как ожидается, снизится на 40% в ближайшие два года на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
"В течение ближайших двух лет, то есть в 2020-2021 годах, мы исходим из того, что производство и поставки будут на 40% ниже, чем первоначально планировалось", - сказал Фори в интервью немецкой газете Die Welt.
Airbus сообщал в апреле, что сократит темпы производства примерно на треть для того, чтобы приспособиться к более низкому спросу в условиях кризиса. В начале июня компания отмечала, что "дальнейшие корректировки будут незначительными".
"Называвшееся ранее сокращение относилось к уровню конца 2019 года. Однако мы должны в ближайшие два года исходить из низкого уровня", - сказал Фори, добавив, что первоначальный план на 2020-2021 годы предусматривал постепенное расширение производства.
Он также отметил, что Airbus до конца следующего месяца объявит о возможном сокращении рабочих мест, не назвав, однако, конкретных цифр.
"Как уже неоднократно говорилось, мы еще до конца июля сообщим, какие изменения в персонале произойдут", - сказал Фори. Он добавил, что пока сложно давать какие-либо обещания, учитывая, что ситуация может ухудшиться.
Акции Airbus прибавляют в цене 1,9% на торгах в понедельник. С начала текущего года их стоимость упала на 51,7%.
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