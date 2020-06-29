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СНГ 29.06.2020 18:16

Говорить о размещении на Украине военных баз НАТО можно будет только после получения ею статуса полноценного члена альянса - замглавы МИД

Обсуждать размещение военных баз НАТО на территории Украины можно будет, когда эта страна станет полноценным членом Североатлантического альянса, заявил замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар в понедельник.

"Пока это только теория. Пока об этом говорить рано. Когда Украина получит статус полноценного члена НАТО, об этом можно будет говорить серьезно. Сейчас мы присоединились к Программе расширенных возможностей НАТО (EOP) - это очередной шаг на укрепление сотрудничества с Североатлантическим альянсом, что так же вызвало в России негативную и нервную реакцию. Безусловно, они пытаются преуменьшить роль EOP", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

В то же время Боднар назвал решение США о перемещении части американского вооруженного контингента из Германии в Польшу серьезным и позитивным сигналом для Украины. "Для нас это позитивный сигнал, поскольку усиление военных возможностей НАТО, особенно в таких фланговых государствах, как Польша, страны Балтии - это абсолютно положительно влияет на безопасность Украины. Конечно, мы не можем говорить сейчас о размещении таких же военных подразделений на территории Украины", - подчеркнул он.

Замглавы МИД добавил, что Украина определилась со своей стратегической целью - интеграцией в НАТО. Боднар напомнил, что Украина сделала запрос о предоставлении ей Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ) еще на Бухарестском саммите, тогда Альянс четко сказал, что Украина и Грузия будут членами НАТО, но решение - за НАТО.

"Я считаю, что Украина на сегодняшний день может рассчитывать на предоставление ПДЧ, поскольку есть и военная способность, и бюджетная, и поддержка населения. Предела совершенству нет, можно каждый раз ставить новые требования. Поэтому вопрос лежит исключительно в политической плоскости. Если Альянс примет политическое решение, что Украина может получить ПДЧ, это будет их решение, которое мы с удовольствием примем и начнем реализовывать. Я считаю, мы сделали много и с точки зрения реформирования государства, достижения правовых, демократических, других стандартов. Украина готова к тому, чтобы вступать в Альянс, но решение - за их стороной", - отметил он.

Полный текст интервью с Боднаром будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

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Тэги: УКРАИНА, МИД, НАТО, БАЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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