"Зеленые" добились главного успеха на муниципальных выборах во Франции

Итоги состоявшегося в воскресенье во Франции второго тура муниципальных выборов отмечены существенным выдвижением "зеленых" и поражениями президентской партии "Вперед Республика!" и правоцентристских "Республиканцев" в большинстве значительных городов страны.

Весомая победа сторонников Эмманюэля Макрона одержана только в Гавре, где выборы выиграл премьер-министр Франции Эдуар Филипп, получивший 58,83% голосов. Вместе с тем, на выборах Филипп не выступал кандидатом политических партий, а представлял сам себя.

В Париже убедительно победила, значительно обойдя своих соперников и получив второй мандат во главе французской столицы, действующий мэр от социалистов Анн Идальго.

Незначительным количеством голосов одержала свою очередную победу в Лилле ветеран Социалистической партии Мартин Обри, которая в четвертый раз будет руководить этим крупным городом на севере Франции. Она с трудом выиграла у соперника-эколога Стефана Бали. Выступив после объявления результатов, Обри заверила избирателей, что услышала сигнал "зеленых" о необходимости ускорить экологический переход.

Настоящими победителями муниципальных выборов, "зеленой волной" называют французские СМИ успех "зеленых", которые выиграли в Лионе, Бордо, Страсбурге, Пуатье, Безансоне, Анси, Туре, многих средних и малых городах Франции. С предыдущих муниципальных выборов 2014 года это настоящий политический прорыв.

"Это момент экологии в действии, нужно управлять этими городами, улучшать в них повседневную жизнь", - заявил по случаю такого успеха лидер французских "зеленых", депутат Европарламента Янник Жадо.

В Тулузе редкая победа досталась совместному кандидату правоцентристских "Республиканцев" и партии "Вперед Республика!", действующему мэру Жан-Люку Муданку.

Кандидат руководимого Марин Ле Пен "Национального объединения" Луи Альо одержал верх в Перпиньяне, что дало повод лидеру партии заявить в воскресенье о "настоящей большой победе".

При этом Ле Пен отметила, что испытывает удовлетворение победой "на, по меньшей мере, странных выборах, которые к тому же отмечены исторически низкой явкой".

Французские СМИ пишут о "беспрецедентных выборах". Второй тур муниципальных выборов из-за пандемии COVID-19 состоялся три месяца спустя после первого, проходившего 15 марта.

Первый тур состоялся в условиях, когда значительная часть избирателей не хотела голосовать из-за раскручивавшейся эпидемии коронавируса. На избирательные участки не пришли 44,66% избирателей. Сутки спустя президент Эмманюэль Макрон объявил в стране режим изоляции в связи с пандемией коронавируса.

Несмотря на улучшение с тех пор эпидемиологической ситуации, в минувшее воскресенье около 60% из 16,5 млн избирателей, ожидавшихся в 4820 коммунах страны, не приняли участия в голосовании.