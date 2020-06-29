Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9114 RUR   0.0243 GBR   2.1026 TRY   0.248

Цена на нефть

26.06   $/bbl WTI 38.49 -0.23 Brent 41.02 -0.03

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 29.06.2020 18:26

Позиция Германии по санкциям США в отношении "Северного потока 2" не изменилась - представитель правительства

Берлин ждет решения конгресса США по санкциям в отношении проекта газопровода "Северный поток 2", заявил в понедельник официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Наша позиция по санкциям этого рода известна и не изменилась, мы ждем, какое именно решение примет конгресс", - сказал Зайберт, отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, как Германия собирается реагировать на эти санкции.

США угрожает "Северному потоку 2" санкциями в случае, если собственники попытаются достроить газопровод - ранее строительство уже было приостановлено из-за американских санкций "первой волны". Член палаты представителей США от республиканцев Адам Кинзингер 26 июня сообщил, что конгрессмены от обеих партий - как республиканцев, так и демократов - внесли на рассмотрение палаты законопроект, предусматривающий усиление санкций, направленных против проекта газопровода "Северный поток 2".

Законопроект созвучен тому, что ранее предлагал сенатор-республиканец Тед Круз. Согласно его проекту, новые санкции нацелены "на то, чтобы воспрепятствовать завершению строительства "Северного потока 2", и будут распространяться на всех, "кто так или иначе задействован в прокладке газопровода".

После первой "волны" санкций США подрядчик "Газпрома" - швейцарская Allseas, которая прокладывала трубы, остановила работу. В прокладке труб были задействованы три судна компании - Pioneering Spirit, Solitaire и Audacia. После этого "Газпром"решил задействовать собственный трубоукладчик - модернизированное в Находке судно "Академик Черский". В настоящее время, по данным интернет-сервиса www.vesselfinder.com, судно стоит в порту Мукран на острове Рюген. Неподалеку, в Лубмине, находится газоприемная станция компании Gascade для обоих "Северных потоков". Как заявили ранее в "Газпроме", "проект "Северный поток 2", который построен уже почти на 94%, будет завершен российской стороной".

19 мая глава МИД ФРГ Хайко Маас сказал, что "тематика, связанная с ситуацией вокруг корабля-трубопрокладчика газопровода", в Берлине известна. Официальная позиция правительства ФРГ состоит в том, что оно отвергает санкции США и считает их экстерриториальными.

25 июня агентство Bloomberg со ссылкой на источники в германском правительстве сообщило, что Германия работает над серией ответных мер на случай, если администрация президента США Дональда Трампа претворит в жизнь угрозы, направленные на препятствование завершению проекта "Северный поток 2". Официально эти планы подтверждены пока не были.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, СЕВПОТОК, ПЕРСПЕКТИВЫ


Похожие новости


Личные данные Меркель попали в интернет в результате хакерской атаки в Германии Немцы не должны опасаться политической неопределенности из-за проблем с созданием нового правительства, считает Штайнмайер Меркель сожалеет в связи с провалом переговоров по созданию правительственной коалиции Правительство Германии одобрило план размещения комплексов "Пэтриот" в Турции Правительство Германии понизило прогноз роста ВВП на 2013 год

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]