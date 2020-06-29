Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9114 RUR   0.0243 GBR   2.1026 TRY   0.248

Цена на нефть

26.06   $/bbl WTI 38.49 -0.23 Brent 41.02 -0.03

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 29.06.2020 19:04

ФРГ не имеет данных о том, что спецслужбы РФ якобы платили талибам за нападения на военных США в Афганистане

ФРГ не имеет собственной информации о том, что российские спецслужбы якобы платили талибам за нападения на американских военных в Афганистане, заявила официальный представитель минобороны ФРГ Кристина Роутси.

"У меня нет информации, которой я могла бы на этот счет поделиться", - сказала Роутси в понедельник журналистам в Берлине.

Газета The New York Times ранее опубликовала статью, в которой сообщала со ссылкой на неназванных американских официальных лиц, что российская военная разведка предлагала талибам вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане. По информации издания, это происходило в разгар переговоров о мирном урегулировании афганского конфликта.

Авторы статьи утверждают, что Трампу доложили об этих выводах разведки еще в марте 2020 года, однако тот пока не решил, как следует реагировать. Аналогичную информацию опубликовала газета Washington Post. По ее данным, в результате "сговора" погибли несколько американских военнослужащих.

В воскресенье Трамп написал в "Твиттере": "Никто не предоставлял информацию и не говорил ни мне, ни вице-президенту Пенсу или главе аппарата Марку Медоузу о так называемых атаках на наши войска в Афганистане со стороны русских, как об этом со ссылкой на "анонимные источники" сообщало это фейковое СМИ The New York Times".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ


Похожие новости


Отчуждение России от ЕС нарастает - президент ФРГ Москва может убедить Тегеран вновь играть по правилам, считают в Берлине "Северный поток 2" будет достроен и введен в эксплуатацию - Матвиенко Профильное ведомство ФРГ разрешило прокладку труб "Северного потока 2" зимой Меркель заметила оживление сотрудничества с Россией в расследовании убийства в Берлине после высылки двух дипломатов РФ из ФРГ Прогресса "нормандской четверки" было недостаточно для снятия санкций с России - Меркель

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]