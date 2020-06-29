ФРГ не имеет данных о том, что спецслужбы РФ якобы платили талибам за нападения на военных США в Афганистане

ФРГ не имеет собственной информации о том, что российские спецслужбы якобы платили талибам за нападения на американских военных в Афганистане, заявила официальный представитель минобороны ФРГ Кристина Роутси.

"У меня нет информации, которой я могла бы на этот счет поделиться", - сказала Роутси в понедельник журналистам в Берлине.

Газета The New York Times ранее опубликовала статью, в которой сообщала со ссылкой на неназванных американских официальных лиц, что российская военная разведка предлагала талибам вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане. По информации издания, это происходило в разгар переговоров о мирном урегулировании афганского конфликта.

Авторы статьи утверждают, что Трампу доложили об этих выводах разведки еще в марте 2020 года, однако тот пока не решил, как следует реагировать. Аналогичную информацию опубликовала газета Washington Post. По ее данным, в результате "сговора" погибли несколько американских военнослужащих.

В воскресенье Трамп написал в "Твиттере": "Никто не предоставлял информацию и не говорил ни мне, ни вице-президенту Пенсу или главе аппарата Марку Медоузу о так называемых атаках на наши войска в Афганистане со стороны русских, как об этом со ссылкой на "анонимные источники" сообщало это фейковое СМИ The New York Times".