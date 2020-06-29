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Транспорт и связь 29.06.2020 19:25

"Дочка" турецкого Koc Holding поставит Грузии 175 автобусов за 19 млн евро

Фонд муниципального развития Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии подписал соглашение с компанией Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S. (дочерняя структура турецкой финансово-промышленной группы Koc Holding), победившей в тендере на поставку 175 автобусов для обновления общественного транспорта в ряде городов страны.

Как сообщает пресс-служба министерства, общая стоимость контракта составляет 18,7 млн евро, из которых 17 млн евро - кредит, выделенный Грузии Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в рамках "Программы развития городского транспорта".

Согласно контракту, компания-победитель с осени до конца текущего года должна будет поставить 117 автобусов Agilo C длиной 8,5 м и 58 десятиметровых автобусов Kent C. В том числе, в Кутаиси будет поставлено 60 автобусов, в Рустави - 40, в Гори - 30, Зугдиди - 25, в Поти и Телави - по 10 автобусов.

"Проект также включает компонент технической помощи, направленный на развитие и укрепление транспортного сектора в этих городах", - заявила региональный директор ЕБРР по Кавказу Катарина Бьорлин Хансен, слова которой приводятся в пресс-релизе.

Как сообщалось, ранее ЕБРР профинансировал приобретение новых автобусов для Тбилиси и Батуми. На обновление муниципального автопарка грузинской столицы ЕБРР выделил кредиты на 107 млн евро, автопарка города Батуми - 7 млн евро, из которых 5,5 млн евро - кредит, 1,5 млн евро - грант Фонда партнерства по вопросам энергоэффективности и охраны окружающей среды Восточной Европы (E5P), которым управляет ЕБРР.

ЕБРР - ведущий институциональный инвестор Грузии. С 1991 года - начала деятельности в стране - банк инвестировал около $4 млрд в 249 проектов в разных секторах экономики.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ТУРЦИЯ, АВТОБУСЫ, КОНТРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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