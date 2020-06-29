Обсуждение списка стран, для которых ЕС откроет внешние границы, всё еще продолжается - представитель ЕК

Государства-члены ЕС продолжают обсуждать в Совете ЕС первый список третьих стран, для граждан которых Евросоюз откроет свои границы, заявил в понедельник на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Адальберт Янц.

"Дискуссии в совете между государствами-членами продолжаются. Со своей стороны мы оказываем поддержку государствам-членам в этом процессе и с нетерпением ждем результата этих дискуссий", - сказал пресс-секретарь в ответ на вопрос, будет ли принято в ближайшее время официальное решение по списку эпидемиологически безопасных для ЕС государств, с точки зрения приема в Евросоюзе их граждан.

Представитель ЕК отметил, что совет должен утвердить три предложенных Еврокомиссией критерия отбора стран: эпидемиологическая ситуация и реакция на эпидемию коронавируса в соответствующем государстве, его способность обеспечить применение мер сдерживания распространения вируса во время поездок и взаимность при отмене ограничений на поездки через внешнюю границу.

На дополнительные вопросы о деталях ожидаемого решения Янц ответил, что "предпочитает не спекулировать на тему о результатах этих дискуссий, пока они не завершены".

Со своей стороны руководитель службы официальных представителей ЕК Эрик Мамер добавил: "Процесс теперь полностью в руках совета, и мы сейчас, как и вы, в ожидании. ... Конечно, мы понимаем тот большой интерес, который вызывает этот вопрос. Но в настоящий момент процесс принятия решения на уровне совета продолжается. И мы не намерены спекулировать, что касается результата этого процесса, как и мотиваций, причин, уточнений, почему та или на иная страна включена в итоговый список, которые объяснить вам надлежит совету".

В минувшие выходные европейские СМИ сообщали, что государства ЕС на уровне своих постоянных представителей в Брюсселе так и не смогли согласовать разрешительный список и отложили вопрос до понедельника.

В объявленный СМИ список якобы вошли Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай. Участие в списке Китая обусловлено взаимностью. Будут допущены в ЕС также путешественники из Андорры, Монако, Ватикана и Сан-Марино.

Член Еврокомиссии по внутренним делам Ильва Йохансон изложила 11 июня перспективу отмены ограничений на внешних границах. "После отмены всех пограничных проверок внутри союза мы предлагаем четкий и гибкий подход к снятию ограничений на поездки в ЕС, начиная с 1 июля", - объявила еврокомиссар на пресс-конференции в Брюсселе.

Она отметила, что "эти ограничения пока нельзя снять сразу". "Будем это делать постепенно", - пояснила член Еврокомиссии.

Йохансон сообщила, что будет составлен обновляемый список стран с учетом их эпидемиологической обстановки, для которых ЕС начнет с 1 июля постепенно открывать границы.