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СНГ 29.06.2020 20:41

Молдавия вышла на третье место в Европе по смертности от Covid-19

Эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением коронавируса в Молдавии, продолжает ухудшаться, заявил в понедельник эксперт Института IDIS Viitorul Вячеслав Ионицэ.

На своей странице в интернете он опубликовал результаты анализа за прошлую неделю, сравнивая их с предыдущими периодами. Он отмечает, что с 22 по 28 июня в Молдавии выявили 2050 новых случаев заражения COVID-19, что является значительным снижением (на 17%) по сравнению с периодом 15-21 июня (2460 случаев).

В то же время, уровень инфицирования на душу населения по-прежнему остается самым высоким в Европе - на прошлой неделе в Молдавии количество зарегистрированных случаев COVID-19 составило 585 на миллион жителей. По словам эксперта, на прошлой неделе ситуация ухудшилась во всем мире, однако темпы роста количества зараженных в Молдавии оказались выше, чем в других странах.

Среднемировой показатель в стране за неделю ухудшился на 11,2% - с 484 случаев на миллион населения неделей раньше до 538 случаев 28 июня. По этому показателю на прошлой неделе второе место в Европе заняла Швеция - 514 случаев на миллион жителей, третьей стала Северная Македония с 468 случаями на миллион жителей.

"Кроме того, Молдавия занимает второе место после Бельгии по количеству активных случаев коронавируса на миллион жителей. Этот показатель составляет 2108 активных случаев на миллион. За неделю количество активных случаев COVID-19 увеличилось на 13,9% - с 1851 случая на миллион жителей до 2108", - отметил Ионицэ.

Согласно представленным данным, на прошлой неделе в Молдавии было зарегистрировано 57 смертей от коронавируса, что ниже, чем за период 15-21 июня, когда скончались 67 человек.

"Таким образом, с 16,3 смертельными случаями на миллион жителей, Молдова стала третьей страной в Европе в этом отношении после Северной Македонии (22,9 смерти на миллион жителей) и Швеции (22,2 смерти на миллион жителей)", - отметил эксперт.

В понедельник президент Молдавии Игорь Додон заявил, что с 15 июля могут быть отменены еще ряд ограничений, связанных с коронавирусом.

"У нас сейчас наметилась положительная динамика, уровень заражения коронавирусом снижается. На прошлой неделе было зарегистрировано на 17% меньше случаев, нежели неделей раньше - 2050 случаев по сравнению с 2640 случаев неделей раньше. Снизился и уровень контагиозности (сколько человек может заразить один человек, заболевший коронавирусом) - с 1,19% неделей раньше до 0,94% на прошлой неделе", - отметил Додон.

По его словам, если эта тенденция сохранится, то премьер-министр выйдет с инициативой об отмене еще ряда ограничений. В частности, речь идет об отмене обязательного карантина сроком на 14 дней для граждан Молдавии, которые возвращаются в страну.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МОЛДАВИЯ, КОРОНАВИРУС, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]