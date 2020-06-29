Глава Airbnb прогнозирует глобальные изменения в туризме из-за пандемии COVID-19

Глобальный туризм, возможно, никогда полностью не восстановится после пандемии коронавирусной инфекции, считает соучредитель и главный исполнительный директор американского сервиса бронирования жилья Airbnb Inc. Брайан Чески.
"Я официально заявляю, что туризм никогда не вернется к тому, каким он был до COVID-19, он просто не будет таким, - сказал Чески в интервью порталу Axios. - Порой бывают месяцы, когда происходят десятилетия преобразований".
Чески ожидает, что в будущем отдыхающие будут держаться ближе к дому, ограничивая свои поездки в основном местами, до которых можно добраться на автомобиле. При этом, по его мнению, еще большую популярность приобретут национальные парки.
"Я думаю, вы увидите, что туризм станет гораздо более близким, более местным, в более мелкие населенные пункты", - сказал он, ссылаясь на данные Airbnb, которые указывают на возвращение поездок внутри стран к нормальным уровням.
В то же время международный бизнес компании по-прежнему страдает. "Люди не летают на самолетах, они не пересекают границы, они особо не совершают поездок в города, они не ездят по делам", - сказал Чески.
Он отметил, что "однажды люди вернутся в самолеты", но произойдет "перераспределение мест для путешествий".
Происходящие изменения, по словам Чески, еще многие годы будут отражаться на бизнесе и поездках, связанных с проведением конференций. "Я думаю, многие люди поймут, что им не нужно садиться в самолет, чтобы провести встречу", - сказал он.
Кризис, вызванный пандемией коронавируса, оказал разрушительное воздействие на Airbnb. Компания в начале мая сократила примерно 25% штата, а также привлекла финансирование в размере $2 млрд путем выпуска долговых и ценных бумаг в целях поддержания своего баланса.
Давно планируемое Airbnb первичное публичное размещение акций, как пишет MarketWatch, вряд ли состоится в ближайшее время, хотя Чески сообщил агентству Bloomberg в июне, что компания не исключает выхода на биржу в этом году.
Airbnb была основана в 2008 году в Сан-Франциско и представляет собой сервис, который позволяет путешественникам забронировать себе жилье (от комнаты с хозяевами до отдельных коттеджей) у владельцев напрямую. За услугу компания берет себе комиссию как с владельцев жилья, так и со съемщиков. Airbnb представлена более чем в 100 тыс. городов мира.
Главы МИД Азербайджана и Армении во вторник обсудят урегулирование в Карабахе
Алиев поздравил Бердымухамедова с днем рождения
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Транспортная "Дочка" Petrobras планирует меньше чем за год сократить порядка 560 сотрудников
Внешний долг Грузии в I квартале снизился на 1,9%
США обеспокоены присутствием ЧВК "Вагнер" на ливийском нефтяном месторождении - госдеп
ИВ Астаринского района направит свыше 540 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Алиев выделил 5 млн манатов на проектирование и строительство центра ASAN Xidmet в Гяндже
Экс-премьера Франции Фийона приговорили к пяти годам лишения свободы по делу о финансовых махинациях
Президент Казахстана распорядился до конца июля увеличить на 50% число коек для инфицированных, ликвидировать дефицит лекарств
Китай может использовать свое преимущество на рынке РЗМ для давления на США - доклад
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Председатель Ассоциации женщин-предпринимателей Азербайджана удостоена престижных наград в братской стране
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению пластика для изготовления платежных карт
Caspian European Club провел онлайн «B2G» форум с участием Вюсала Гусейнова
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог