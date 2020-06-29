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Туризм 29.06.2020 21:02

Глава Airbnb прогнозирует глобальные изменения в туризме из-за пандемии COVID-19

Глобальный туризм, возможно, никогда полностью не восстановится после пандемии коронавирусной инфекции, считает соучредитель и главный исполнительный директор американского сервиса бронирования жилья Airbnb Inc. Брайан Чески.

"Я официально заявляю, что туризм никогда не вернется к тому, каким он был до COVID-19, он просто не будет таким, - сказал Чески в интервью порталу Axios. - Порой бывают месяцы, когда происходят десятилетия преобразований".

Чески ожидает, что в будущем отдыхающие будут держаться ближе к дому, ограничивая свои поездки в основном местами, до которых можно добраться на автомобиле. При этом, по его мнению, еще большую популярность приобретут национальные парки.

"Я думаю, вы увидите, что туризм станет гораздо более близким, более местным, в более мелкие населенные пункты", - сказал он, ссылаясь на данные Airbnb, которые указывают на возвращение поездок внутри стран к нормальным уровням.

В то же время международный бизнес компании по-прежнему страдает. "Люди не летают на самолетах, они не пересекают границы, они особо не совершают поездок в города, они не ездят по делам", - сказал Чески.

Он отметил, что "однажды люди вернутся в самолеты", но произойдет "перераспределение мест для путешествий".

Происходящие изменения, по словам Чески, еще многие годы будут отражаться на бизнесе и поездках, связанных с проведением конференций. "Я думаю, многие люди поймут, что им не нужно садиться в самолет, чтобы провести встречу", - сказал он.

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, оказал разрушительное воздействие на Airbnb. Компания в начале мая сократила примерно 25% штата, а также привлекла финансирование в размере $2 млрд путем выпуска долговых и ценных бумаг в целях поддержания своего баланса.

Давно планируемое Airbnb первичное публичное размещение акций, как пишет MarketWatch, вряд ли состоится в ближайшее время, хотя Чески сообщил агентству Bloomberg в июне, что компания не исключает выхода на биржу в этом году.

Airbnb была основана в 2008 году в Сан-Франциско и представляет собой сервис, который позволяет путешественникам забронировать себе жилье (от комнаты с хозяевами до отдельных коттеджей) у владельцев напрямую. За услугу компания берет себе комиссию как с владельцев жилья, так и со съемщиков. Airbnb представлена более чем в 100 тыс. городов мира.

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Тэги: США, КОМПАНИЯ, ЖИЛЬЕ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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