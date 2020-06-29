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СНГ 29.06.2020 17:47

Казахстан не скрывает ситуацию с коронавирусом - президент

Казахстан не скрывает от мирового сообщества реальную ситуацию с коронавирусом COVID-19, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

"Повышение эффективности лабораторных исследований - это главный компонент, обеспечивающий эффективность всей борьбы с пандемией. В настоящее время средняя мощность лабораторного тестирования доведена до 28 тысяч тестов в сутки. Казахстан занимает четвертую позицию по количеству тестирований на 100 тысяч населения. То есть мы ничего не скрываем перед мировым сообществом, показываем всю реальную ситуацию", - сказал президент на совещании по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции в понедельник.

Текст выступления опубликован на сайте главы государства.

"С другой стороны, показатель выявляемости на один случай почти в 8 раз ниже, чем в США, в 4,5 раза - чем в Италии и России, в 3 раза - чем в Канаде. Таким образом, для выявления одного зараженного КВИ проводится 78 исследований на сумму около миллиона тенге", - заметил глава государства.

Официальный курс на 29 июня - 401,87 тенге/1$.

По мнению президента, причинами низкой выявляемости выступает целый ряд факторов: отсутствие четких критериев определения групп, подлежащих тестированию методом ПЦР; некачественные тест-системы; некачественное проведение ПЦР-исследования. "Имеют место задержка сроков поставки реагентов и расходных материалов для лабораторий", - сказал он.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]